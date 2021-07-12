人類史上最多人追蹤的C羅 這篇PO文一不小心少賺4500萬

雖然葡萄牙在歐盟盃失利，球隊的超級球星「C羅」（Cristiano Ronaldo）的IG粉絲數日前突破3億，成為全人類史受最多人追蹤的名人，比第二名的巨石強森和亞利安娜多了足足6000萬人。而且根據外媒統計，C羅在社群媒體上每PO出一篇業配文，就淨賺160萬美元（約新台幣4500萬元），是全球名人之冠。不過，他日前在自己IG帳號宣傳自己的同名新香水CR7，疑似不小心就少賺了4500萬元 – 原來，熱愛高端鐘表的他，在畫面中「順便」露出了手腕上一枚宇舶表（HUBLOT）的Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表，讓人猜想他是不是真的純粹想要「炫表」。

HUBLOT經典的酒桶形腕表系列Spirit of Big Bang，承襲品牌Big Bang Unico系列的靈魂與特徵，表殼採用精密的三明治式多層理，能夠結合多項不同材質做出無限的變化，鏤空面盤能搭配不同材質表圈，並裝飾6顆H型鈦金屬螺絲，尺寸從42毫米到45毫米均備。計時碼表採用中央計時秒針，配3個小盤盤，4:30有日曆窗格。Spirit of Big Bang尊爵藍系列共推出皇金，鈦金屬和陶瓷三種版本，時標、小表盤和表帶均為深藍色。事實上，2021上半年最賣座的韓劇「黑道律師文森佐」中，主角宋仲基也曾在15集中配戴同款的宇舶Spirit of Big Bang尊爵藍計時碼表，不過他配戴的是銀灰色系的鈦金屬款，與整套領帶西裝組成完美的時尚造型。 Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表，133萬8,000元。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表與Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供 宋仲基配戴Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。圖／取自IG 宋仲基與C羅配戴Spirit of Big Bang尊爵藍計時碼表。圖／取自IG Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表，133萬8,000元。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表，82萬8,000元。圖／宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表，82萬8,000元。圖／宇舶表提供 C羅配戴Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表。圖／取自IG Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表，82萬8,000元。圖／宇舶表提供