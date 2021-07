人類史上最多人追蹤的C羅 這篇PO文一不小心少賺4500萬

雖然葡萄牙在歐盟盃失利,球隊的超級球星「C羅」(Cristiano Ronaldo)的IG粉絲數日前突破3億,成為全人類史受最多人追蹤的名人,比第二名的巨石強森和亞利安娜多了足足6000萬人。而且根據外媒統計,C羅在社群媒體上每PO出一篇業配文,就淨賺160萬美元(約新台幣4500萬元),是全球名人之冠。不過,他日前在自己IG帳號宣傳自己的同名新香水CR7,疑似不小心就少賺了4500萬元 – 原來,熱愛高端鐘表的他,在畫面中「順便」露出了手腕上一枚宇舶表(HUBLOT)的Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表,讓人猜想他是不是真的純粹想要「炫表」。

HUBLOT經典的酒桶形腕表系列Spirit of Big Bang,承襲品牌Big Bang Unico系列的靈魂與特徵,表殼採用精密的三明治式多層理,能夠結合多項不同材質做出無限的變化,鏤空面盤能搭配不同材質表圈,並裝飾6顆H型鈦金屬螺絲,尺寸從42毫米到45毫米均備。計時碼表採用中央計時秒針,配3個小盤盤,4:30有日曆窗格。Spirit of Big Bang尊爵藍系列共推出皇金,鈦金屬和陶瓷三種版本,時標、小表盤和表帶均為深藍色。事實上,2021上半年最賣座的韓劇「黑道律師文森佐」中,主角宋仲基也曾在15集中配戴同款的宇舶Spirit of Big Bang尊爵藍計時碼表,不過他配戴的是銀灰色系的鈦金屬款,與整套領帶西裝組成完美的時尚造型。 Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表,133萬8,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表與Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表,68萬4,000元。圖/宇舶表提供 宋仲基配戴Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。圖/取自IG 宋仲基與C羅配戴Spirit of Big Bang尊爵藍計時碼表。圖/取自IG Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表,68萬4,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表,133萬8,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表,68萬4,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表,68萬4,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表,82萬8,000元。圖/宇舶表提供 Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表,82萬8,000元。圖/宇舶表提供 C羅配戴Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表。圖/取自IG Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表,82萬8,000元。圖/宇舶表提供