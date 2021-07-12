雪莉控的心頭好 坦杜15年獲2021舊金山烈酒競賽金牌獎

來自蘇格蘭、以核心價值「堅持100%全程雪莉桶熟成」的坦杜（Tamdhu）蒸餾廠，堅持優質Oloroso雪莉桶熟成。其坦杜15年雪莉桶單一麥芽威士忌，榮獲2021年SFWSC（San Francisco World Spirits Competition）舊金山世界烈酒競賽金牌獎肯定。

獲獎的這款坦杜15年雪莉桶單一麥芽威士忌於2019推出，全程於珍貴優質的Oloroso雪莉橡木桶中熟成，散發甜蜜果香、融合了幸福感十足的烘烤糕點香味，伴隨著甜橙皮、楓糖以及木質氣息，帶有絲絲鳳梨乾的甜蜜清香。

口感帶有黑色水果馥郁味道，層次豐富的辛香調及黑巧克力圍繞，奔放溫暖的口感帶出杏桃及覆盆莓濃郁又不膩口的滋味，與清新檸檬塔和杏仁堅果味交錯，餘韻綿長。未經冷凝過濾，保有酒體原色原味，酒精強度46%，售價3380元，全球限量配售。

坦杜蒸餾廠經理Sandy McIntyre表示：「我們非常自豪及滿意新上市的坦杜15年雪莉桶威士忌，當你品飲這款令人驚豔的15年威士忌新品，可以感受到坦杜團隊所投入的時間及專注。我們衷心誠摯地獻給世界各地的坦杜品飲者可以如同我們一般地鐘情於坦杜15年帶來的感官享受。」

坦杜團隊表示：「所有蘇格蘭蒸餾廠而言，由於雪莉桶取得不易，造成雪莉桶陳放的威士忌原酒彌足珍貴，為了確保雪莉桶來源供應無虞，大舉前往雪莉桶的供應源頭——西班牙，從橡樹林取材、切割、風乾、烤桶，經過雪莉酒的潤桶後，成就完美的雪莉桶，坦杜團隊親自監督過程，在蘇格蘭威士忌產業中有如此講究的蒸餾廠區指可數，坦杜蒸餾廠傾力投入更多時間及成本以提供優質不同凡響的威士忌。

SFWSC（San Francisco World Spirits Competition）舊金山世界烈酒競賽創立於 2000 年，為美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，極具代表性，也是全球威士忌產業之年度盛事。今年有超過3500支酒款參賽，比賽由美國知名的威士忌權威及專家們，以公平、公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予獎牌。