快訊

台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT疫苗最快9月底抵台

直播／鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有夠威！南投酒廠OMAR威士忌 2021年IWSC獲3金1銀3銅

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）、OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2、OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）（左至右），獲得2021年IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金牌肯定。圖／台灣菸酒公司提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）、OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2、OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）（左至右），獲得2021年IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金牌肯定。圖／台灣菸酒公司提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2021年IWSC（International Wine and Spirit Competition）國際葡萄酒暨烈酒競賽結果出爐，南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲3面金牌、1面銀牌及2面銅牌，再次以其卓越的品質，讓全世界看見台灣。

榮獲金牌的3支OMAR威士忌，皆為南投酒廠的得意之作，可謂各佔擅場。其中「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，為台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產，並熟成於全新橡木桶之單一麥芽威士忌，龍眼乾與烤地瓜的煙燻味伴隨著烏梅蜜餞及龍眼花蜜的香甜，風格鮮明且強烈。

「OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2」選用多種原酒進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，展現出南投酒廠精湛的調和工藝。

「OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）」則是南投酒廠專為旅遊免稅通路打造的酒款，輕盈花香融合龍眼乾的煙燻香氣，口感滿溢著烤甘蔗香甜感，酒體平衡且層次分明。

IWSC（International Wine and Spirit Competition）國際葡萄酒暨烈酒競賽於1969年創立於英國倫敦，為國際間歷史最悠久，極具權威性之酒類競賽，素有「酒界奧林匹克大賽」之美譽。

OMAR係蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然色澤，展現威士忌最道地而原始的風味，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

2021年IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽得獎品項：

金牌獎（GOLD）：

OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶） #01150147（56.8%）

OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2（46%）

OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）（46%）

銀牌獎（SILVER）:

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶） #01150468（56.9%）

銅牌獎（BRONZE）:

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（荔枝酒桶） （54%）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶） （三葉莊） #22160062 （55.3%）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 金牌

延伸閱讀

打破歷年最佳紀錄！噶瑪蘭橫掃IWSC、ISC國際烈酒賽

10面金牌入袋！ 亞伯樂橫掃2021國際三大威士忌競賽

只能等補貨！Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕 預購即秒殺

美髮師酒駕撞死名嘴母親 檢：計算他共飲用43次威士忌

相關新聞

人類史上最多人追蹤的C羅 這篇PO文一不小心少賺4500萬

雖然葡萄牙在歐盟盃失利，球隊的超級球星「C羅」（Cristiano Ronaldo）的IG粉絲數日前突破3億，成為全人類...

雪莉控的心頭好 坦杜15年獲2021舊金山烈酒競賽金牌獎

來自蘇格蘭、以核心價值「堅持100%全程雪莉桶熟成」的坦杜（Tamdhu）蒸餾廠，堅持優質Oloroso雪莉桶熟成。其坦...

有夠威！南投酒廠OMAR威士忌 2021年IWSC獲3金1銀3銅

2021年IWSC（International Wine and Spirit Competition）國際葡萄酒暨烈酒...

微解封 漢來、英迪格等飯店推優惠專案搶後疫商機

三級警戒延至7月26日，明天起適度微解封，因疫情低迷許久的飯店業把握後疫時代旅遊商機，近來紛推超優惠住宿專案，讓悶壞的民...

先去坎城帥一波 亞當崔佛成為BURBERRY全新男香代言人

BURBERRY即將推出現任設計師Riccardo Tisci所操刀的第一款品牌男士香水，為了迎接這個重要新品的誕生，也...

送還魂梅、抽虛寶、換薯條！3間速食聯名餐拚創意

速食業近期吹起一陣聯名旋風，「肯德基」今夏以韓國女團ITZY與LINE FRIENDS合作打造的「WDZY」為設計元素，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。