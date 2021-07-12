有夠威！南投酒廠OMAR威士忌 2021年IWSC獲3金1銀3銅

2021年IWSC（International Wine and Spirit Competition）國際葡萄酒暨烈酒競賽結果出爐，南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲3面金牌、1面銀牌及2面銅牌，再次以其卓越的品質，讓全世界看見台灣。

榮獲金牌的3支OMAR威士忌，皆為南投酒廠的得意之作，可謂各佔擅場。其中「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，為台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產，並熟成於全新橡木桶之單一麥芽威士忌，龍眼乾與烤地瓜的煙燻味伴隨著烏梅蜜餞及龍眼花蜜的香甜，風格鮮明且強烈。

「OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2」選用多種原酒進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，展現出南投酒廠精湛的調和工藝。

「OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）」則是南投酒廠專為旅遊免稅通路打造的酒款，輕盈花香融合龍眼乾的煙燻香氣，口感滿溢著烤甘蔗香甜感，酒體平衡且層次分明。

IWSC（International Wine and Spirit Competition）國際葡萄酒暨烈酒競賽於1969年創立於英國倫敦，為國際間歷史最悠久，極具權威性之酒類競賽，素有「酒界奧林匹克大賽」之美譽。

OMAR係蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然色澤，展現威士忌最道地而原始的風味，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

2021年IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽得獎品項：

金牌獎（GOLD）：

OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶） #01150147（56.8%）

OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2（46%）

OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）（46%）

銀牌獎（SILVER）:

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶） #01150468（56.9%）

銅牌獎（BRONZE）:

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（荔枝酒桶） （54%）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶） （三葉莊） #22160062 （55.3%）

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