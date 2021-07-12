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微解封 漢來、英迪格等飯店推優惠專案搶後疫商機

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄漢來飯店即日起至7月26日推出買3送1「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案。圖／漢來飯店提供
高雄漢來飯店即日起至7月26日推出買3送1「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案。圖／漢來飯店提供

三級警戒延至7月26日，明天起適度微解封，因疫情低迷許久的飯店業把握後疫時代旅遊商機，近來紛推超優惠住宿專案，讓悶壞的民眾可以預約疫後旅行計畫，解放身心。

高雄漢來大飯店即日起至7月26日推出買3送1「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案，一次預訂3間或連住3晚即加贈平日雙人房住宿券1張，每天限量10間。專案價2天1夜共2688元，含雙人房住宿一晚、2客早餐、服務費及稅金，如果連訂3間或3晚加贈平日精緻雙人房不含早餐住宿券1張，等於買3送1，平均每晚只要2016元即可爽住星級飯店，住宿期限到今年9月30日止。

高雄英迪格酒店7月13日到8月底則推出「安心防疫買一送一」住房優惠，入住各式房型連續2晚或同日訂住2間，折扣後最低只要2045元起(不含稅及服務費)。入住配古起居室的超豪華浴缸房，也只要9544元起(不含稅及服務費)，這項住房優惠每天限量供應，每人限訂3組。另提供早餐餐盒的加購服務，雙人早餐單日700元(另加稅及服務費)，無限量供應燒肉飯、小卷米粉及打狗海鮮粥等主餐搭配麵包、精選熱食、季節時蔬、 咖啡及茶等配餐。

即使不是為了旅遊放鬆，異地辦公的民眾也能把飯店當做辦公空間！國泰飯店觀光事業旗下全台和逸飯店和慕軒飯店推出「行動辦公室」專案，即起至9月30日止將舒適客房打造成適合獨立工作的辦公空間，平日日租8小時，每人每房只要900元起，免費提供茶飲與咖啡，再加碼招待輕食早餐，加價200元更享原客房住宿一晚與精選紅酒一瓶。

國泰和逸飯店高雄中山館，把客房打造成可供異地辦公的舒適空間，日租價900元。圖／和逸飯店提供
國泰和逸飯店高雄中山館，把客房打造成可供異地辦公的舒適空間，日租價900元。圖／和逸飯店提供
高雄英迪格酒店7月13日到8月底則推出「安心防疫買一送一」住房優惠，入住超豪華浴缸房，配有起居室的豪華套房也只要9544元起(不含稅及服務費)。圖／英迪格提供
高雄英迪格酒店7月13日到8月底則推出「安心防疫買一送一」住房優惠，入住超豪華浴缸房，配有起居室的豪華套房也只要9544元起(不含稅及服務費)。圖／英迪格提供

早餐 住宿券 咖啡

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