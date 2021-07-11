先去坎城帥一波 亞當崔佛成為BURBERRY全新男香代言人
BURBERRY即將推出現任設計師Riccardo Tisci所操刀的第一款品牌男士香水，為了迎接這個重要新品的誕生，也特別宣布了最新的香水代言人—美國男星亞當崔佛（Adam Driver）！
亞當崔佛的演技一直備受肯定，不只演活星際大戰反派，2018年靠著《黑色黨徒》首次入圍奧斯卡最佳男配角獎、金球獎最佳電影男配角等， 2019年憑《婚姻故事》再度入圍多項大獎，最近也加入雷利史考特執導的《House of Gucci》演出。這次他受邀成為BURBERRY最新男香代言人，也在香水正式上市前身穿品牌服飾出席近日坎城影展的電影首映。
今年帶著與瑪莉詠柯蒂亞合作的新片《Annette》到坎城宣傳的亞當崔佛，在首映晚宴上身穿BURBERRY英式剪裁馬海羊毛男士西裝禮服，絲綢緞面尖角型翻領低調貴氣，內搭修身剪裁設計棉質襯衫，再配上黑色絲緞領結、黑色絲緞腰帶與霧面黑色TB花押字圖案皮帶、標誌細節皮革德比鞋，細節處則有金色TB花押字袖扣點綴。
對於本次與BURBERRY的合作，亞當崔佛表示：「我非常高興能參與BURBERRY此次的創作，而且可以與Riccardo Tisci一起推行他為BURBERRY設計的第一款男士香水，使我感到十分榮幸。」香水預計會在今年8月推出。
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