先去坎城帥一波 亞當崔佛成為BURBERRY全新男香代言人

BURBERRY即將推出現任設計師Riccardo Tisci所操刀的第一款品牌男士香水，為了迎接這個重要新品的誕生，也特別宣布了最新的香水代言人—美國男星亞當崔佛（Adam Driver）！

亞當崔佛的演技一直備受肯定，不只演活星際大戰反派，2018年靠著《黑色黨徒》首次入圍奧斯卡最佳男配角獎、金球獎最佳電影男配角等， 2019年憑《婚姻故事》再度入圍多項大獎，最近也加入雷利史考特執導的《House of Gucci》演出。這次他受邀成為BURBERRY最新男香代言人，也在香水正式上市前身穿品牌服飾出席近日坎城影展的電影首映。

今年帶著與瑪莉詠柯蒂亞合作的新片《Annette》到坎城宣傳的亞當崔佛，在首映晚宴上身穿BURBERRY英式剪裁馬海羊毛男士西裝禮服，絲綢緞面尖角型翻領低調貴氣，內搭修身剪裁設計棉質襯衫，再配上黑色絲緞領結、黑色絲緞腰帶與霧面黑色TB花押字圖案皮帶、標誌細節皮革德比鞋，細節處則有金色TB花押字袖扣點綴。