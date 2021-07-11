送還魂梅、抽虛寶、換薯條！3間速食聯名餐拚創意
速食業近期吹起一陣聯名旋風，「肯德基」今夏以韓國女團ITZY與LINE FRIENDS合作打造的「WDZY」為設計元素，推出重量級XL套餐的全新專屬包裝盒，讓WDZY陪伴著粉絲們一同用餐，還有機會抽中專屬週邊。「NENE CHICKEN」則是攜手「絕地求生」，除了有限定聯名包裝外，還可抽虛擬寶物、免費兌換薯條。至於「頂呱呱」也與泰國精品果乾「MagMag還魂梅」合作，推出慶生套餐，免費加贈還魂梅，並可參加抽獎，最大獎能獲得47包還魂梅回家。
由韓國女團ITZY與LINE FRIENDS合作打造的超萌角色「WDZY」，是由5位團員創造專屬自己的個性化角色，包括HATT、LYA、TUK、CHUNG-EE、CABBIT，各有不同的特色。此次肯德基以重量級XL套餐為主，推出WDZY限定包裝，乃是WDZY首度在台授權，為套餐帶來不同的活潑感。。即日起至8月2日期間，凡購買重量級XL套餐並登錄發票，就有機會抽中WDZY毛絨鑰匙圈、完食餐具組等週邊商品，適合粉絲收集。
來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，本次聯名「絕地求生」推出聯名炸雞紙盒，另外配合遊戲中的全新地圖以及即將於7月17日舉辦的線上賽事，凡購買半半炸雞或價格以上的炸雞，就有機會獲得30,000份遊戲虛寶，最高獨享價值500美金的「50,000 G-coin」。另外關注實況主賽前直播和官方比賽轉播，也有機會抽得「NENE CHICKEN 半半炸雞」1份。活動期間到 NENE CHICKEN 全台任一門市購買任一炸雞品項，出示PUBG x NENE CHICKEN專屬活動頁面，即可兌換「NENE 原味薯條」1份。
為慶祝頂呱呱47歲生日，來自泰國的「MagMag還魂梅」自7月20日起，攜手頂呱呱推出「泰國精品迎賓禮Mag Mag還魂梅 X 頂呱呱」慶生活動，打造頂呱呱HAPPY B-DAY生日餐，包裝均貼有聯名貼紙，內容則包括呱呱包、辣味炸雞、阿勇雞塊、地瓜薯條、飲料，每套189元，並且再加贈1包「還魂梅獨享包」，讓民眾享受台泰交錯的雙重滋味，全台限量1萬包。另外參與粉絲團活動，還有機會抽中總價值超過8,000元的「47包還魂梅」，亦有機會抽中頂呱呱限定絕版會員卡。
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