擬真月亮細節超美！愛馬仕Slim d'Hermes鏤空月相表

誕生於2015年的Slim d’Hermès系列，以簡潔洗練的線條演繹愛馬仕（Hermès）獨特的時間哲學。如今，這個饒富摩登風格的系列，首度推出鏤空表款，並搭載南北月相複雜功能。這枚愛馬仕自製的H1953機芯，是愛馬仕與旗下Vaucher Manufacture機芯廠暨製表廠，在睽違6年後再度推出的全新自製機芯。

Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，設計沿著對比概念為主軸，延伸到每個細節中：腕表表殼以極輕量的鈦金屬鑄造，經微噴砂處理，配上鉑金材質表圈與白金表冠，由深至淺的黑灰銀色調組合以及細緻的質地對比，賦予腕表深具層次感的科技外觀和原創特色。腕表搭配愛馬仕著名的短吻鱷皮革材質石墨色表帶，裝飾深藍色縫線，呼應指針的顏色，透過細節讓視覺上更完整。