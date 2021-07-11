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擬真月亮細節超美！愛馬仕Slim d'Hermes鏤空月相表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，39.5毫米鈦金屬表殼、鉑金錶圈、白金表冠與按鈕，愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯，68萬4,400元。圖／愛馬仕提供
Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，39.5毫米鈦金屬表殼、鉑金錶圈、白金表冠與按鈕，愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯，68萬4,400元。圖／愛馬仕提供

誕生於2015年的Slim d’Hermès系列，以簡潔洗練的線條演繹愛馬仕（Hermès）獨特的時間哲學。如今，這個饒富摩登風格的系列，首度推出鏤空表款，並搭載南北月相複雜功能。這枚愛馬仕自製的H1953機芯，是愛馬仕與旗下Vaucher Manufacture機芯廠暨製表廠，在睽違6年後再度推出的全新自製機芯。

Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，設計沿著對比概念為主軸，延伸到每個細節中：腕表表殼以極輕量的鈦金屬鑄造，經微噴砂處理，配上鉑金材質表圈與白金表冠，由深至淺的黑灰銀色調組合以及細緻的質地對比，賦予腕表深具層次感的科技外觀和原創特色。腕表搭配愛馬仕著名的短吻鱷皮革材質石墨色表帶，裝飾深藍色縫線，呼應指針的顏色，透過細節讓視覺上更完整。

而全新的H1950超薄自動上鍊機芯，為傳統的古典複雜功能注入機械魅力。機芯經鏤空處理，簡潔具力量感的骨架經鍍深灰色PVD與微噴砂處理，霧面與鏡面交替的細膩修飾是人手工打磨，機芯並以明暗交織的鐫刻H字母裝飾。鏤空的雙月相則以經「選擇性金屬化」處理的礦石玻璃來製作擬真月亮，將從地球觀測到的月球實貌微形化。

Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，39.5毫米鈦金屬表殼、鉑金錶圈、白金表冠與按鈕，愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯，68萬4,400元。圖／愛馬仕提供
Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，39.5毫米鈦金屬表殼、鉑金錶圈、白金表冠與按鈕，愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯，68萬4,400元。圖／愛馬仕提供
Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，39.5毫米鈦金屬表殼、鉑金錶圈、白金表冠與按鈕，愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯，68萬4,400元。圖／愛馬仕提供
Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相表，39.5毫米鈦金屬表殼、鉑金錶圈、白金表冠與按鈕，愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯，68萬4,400元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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