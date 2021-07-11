2020東京奧運倒數！官方計時OMEGA最新黃金紀念表亮相

讓全球多等了一年，2020東京奧運，終於將於7月23日起至8月8日在日本東京登場。自1932年以來第29次擔任奧運會官方指定計時的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA），為紀念這個特別的時刻，自去年起陸續發佈多款不同設計的東京2020年奧運會系列紀念表，隨著時間將近，日前曝光最新款的海馬Aqua Terra東京2020黃金版腕表，備有41毫米與38毫米兩種尺寸，是5款紀念表中唯一可以對表形式配戴的表款。

38毫米與41毫米的海馬Aqua Terra腕表均以耀眼美觀又堅硬耐用的18K黃金鑄造表殼，是頂級珠寶與鐘表的標準材質，獨特的拋光藍色陶瓷表盤，以雷射鐫刻的圖案，設計靈感源自2020年東京奧運會徽章。而藍寶石水晶底蓋上更鐫刻了完整的奧運徽章，並可由此欣賞具備瑞士鐘表產業最高精準度、性能與防磁標準的同軸擒縱大師天文台機芯。腕表配搭同色系的藍色表帶與特別的紀念表盒，具備歐米茄整整5年的保固。

今年將在日本舉行的夏季奧運共339項競賽運動，本屆更新增空手道、運動攀登、衝浪、棒球/壘球和滑板運動等全新項目。擁有將近90年豐富經驗的歐米茄，為此準備了400噸的最新設備，包括最新的光感應攝影終點攝影機（Scan’O’Vision MYRIA）、電子起步槍、每秒可測量4,000次施加於踏板上的力量的田徑起跑器、取代傳統終點線衝刺帶的光電池技術光束、游泳與攀岩觸摸板等。今年應用的全新技術為動作感應器和定位技術。可在多項比賽過程中，全面追蹤每一位選手每一瞬間的即時動作。