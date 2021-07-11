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「黑潮」襲坎城紅毯 美鑽「黑白配」為性感添優雅魅力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
黑色是不敗的時尚色，今年許多女星選擇以白鑽襯托黑色禮服登上紅毯。圖／香奈兒、CHAUMET提供、取自IG
黑色是不敗的時尚色，今年許多女星選擇以白鑽襯托黑色禮服登上紅毯。圖／香奈兒、CHAUMET提供、取自IG

第74屆坎城影展自法國當地7月6日起至17日止盛大登場，期間每天都有參賽電影舉辦紅毯，星光熠熠，加上因為去年因疫情停辦、近期全球疫情反覆不定，許多實體頒獎典禮及首映紅毯紛紛取消，因此匯聚多場首映紅毯、又有實體頒獎典禮的坎城，成為時尚盛事。時尚人最愛的黑色，今年以通透感的蕾絲、珠繡、鏤空等營造輕盈視覺感的方式成為女星最愛，而必備的行頭 – 珠寶，無疑以璀璨的白鑽最為速配。

紅毯資優生黛安克魯格出席法國名導歐容（François Ozon）新作「Tout s'est bien passé」放映會紅毯，身穿大裸背配澎裙的亞曼尼高級訂製服，搭配法國皇家珠寶品牌CHAUEMT以雲朵為靈感的高級珠寶Nuages d'Or耳環和戒指，黃金和白金兩種材質凸顯鑽石的璀璨，整體性感大尺度卻又脫俗優雅。同樣以鏤空珠繡細肩帶露出完全美背的超模Izabel Goulart，在電影「止水」（Stillwater）首映紅毯上也是選擇了搭配蕭邦（CHOPARD）的白鑽珠寶耳環和手環，完美凸顯服裝的細節又不過分搶戲。

而一同現身「止水」首映紅毯的韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）也是一身黑蕾絲刺繡，不過因為是長袖的款式加上放下長髮，因此她選擇搭配香奈兒Comète彗星系列高級珠寶項鍊和手環，開放式的短頸鍊為整體造型增添摩登時尚魅力。以一身黑色長袖長禮服現身紅毯以及蕭邦高級珠寶晚宴的影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），也是搭配了全白鑽的圓型耳環和鑲鑽的金屬長項鍊，簡約的珠寶款式完全襯托這位資深女星的強大氣場。

而在法國電影「De Son Vivant」（和平）的首映紅毯上，美國新生賣超模Taylor Hill也是一身全黑的Etro鏤空蕾絲禮服，貼身展現她身材完美比例。乾淨梳起的髮型是這個造型成功的重點，而搭配設計師品牌David Yurman猶如太陽般奪目的造型耳環，搶走所有演員的風采。同場現身的前法國第一夫人卡拉布妮（Carla Bruni）則是走經典的優雅路線，極簡風格的黑色禮服，妝點蕭邦的白鑽項鍊和手環，流露熟女的優雅氣質。出席法國電影「聖母」（Benedetta）首映紅毯的女星梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）也是走簡約經典路線，以中性風黑色西裝搭配卡地亞（CARTIER）的美洲豹鑽石耳環與裝飾藝術風格的鑽石胸針，在中性風與女人味中達到絕妙的平衡。

黛安克魯格穿亞曼尼高級訂製服配戴CHAUMET高級珠寶。圖／CHAUMET提供
黛安克魯格穿亞曼尼高級訂製服配戴CHAUMET高級珠寶。圖／CHAUMET提供
梅蘭妮蘿倫配戴的卡地亞高級珠寶胸針。圖／取自IG @cartier
梅蘭妮蘿倫配戴的卡地亞高級珠寶胸針。圖／取自IG @cartier
梅蘭妮蘿倫配戴的卡地亞高級珠寶美洲豹耳環。圖／取自IG @cartier
梅蘭妮蘿倫配戴的卡地亞高級珠寶美洲豹耳環。圖／取自IG @cartier
超模Izabel Goulart配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @izabelgoulart
超模Izabel Goulart配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @izabelgoulart
超模Izabel Goulart配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @izabelgoulart
超模Izabel Goulart配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @izabelgoulart
梅蘭妮蘿倫配戴卡地亞高級珠寶登坎城電影首映紅毯。圖／取自IG @cartier
梅蘭妮蘿倫配戴卡地亞高級珠寶登坎城電影首映紅毯。圖／取自IG @cartier
超模朴秀珠配戴香奈兒Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
超模朴秀珠配戴香奈兒Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
伊莎貝雨蓓配戴蕭邦高級珠寶出席晚宴。圖／蕭邦提供
伊莎貝雨蓓配戴蕭邦高級珠寶出席晚宴。圖／蕭邦提供
超模朴秀珠配戴香奈兒Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
超模朴秀珠配戴香奈兒Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
伊莎貝雨蓓配戴的蕭邦高級珠寶鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
伊莎貝雨蓓配戴的蕭邦高級珠寶鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
黛安克魯格配戴的CHAUMET高級珠寶Nuages d'Or耳環，18K白金和18K黃金鑲嵌2顆梨形切割鑽石分別重2.11、2.01克拉、明亮式切割和長階梯形切割鑽石。圖／CHAUMET提供
黛安克魯格配戴的CHAUMET高級珠寶Nuages d'Or耳環，18K白金和18K黃金鑲嵌2顆梨形切割鑽石分別重2.11、2.01克拉、明亮式切割和長階梯形切割鑽石。圖／CHAUMET提供
朴秀珠配戴的香奈兒高級珠寶Comète項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
朴秀珠配戴的香奈兒高級珠寶Comète項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
超模朴秀珠配戴香奈兒Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
超模朴秀珠配戴香奈兒Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
梅蘭妮蘿倫配戴卡地亞高級珠寶登坎城電影首映紅毯。圖／取自IG @festivaldecannes
梅蘭妮蘿倫配戴卡地亞高級珠寶登坎城電影首映紅毯。圖／取自IG @festivaldecannes
超模Izabel Goulart配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @izabelgoulart
超模Izabel Goulart配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @izabelgoulart
卡拉布妮配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @carlabruniofficial
卡拉布妮配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @carlabruniofficial
伊莎貝雨蓓配戴蕭邦高級珠寶登上紅毯。圖／蕭邦提供
伊莎貝雨蓓配戴蕭邦高級珠寶登上紅毯。圖／蕭邦提供
卡拉布妮配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @carlabruniofficial
卡拉布妮配戴蕭邦高級珠寶出席電影首映紅毯。圖／取自IG @carlabruniofficial
新世代超模Taylor Hill穿Etro珠繡禮服配戴David Yurman耳環。圖／取自IG @taylor_hill
新世代超模Taylor Hill穿Etro珠繡禮服配戴David Yurman耳環。圖／取自IG @taylor_hill
黛安克魯格配戴的CHAUMET高級珠寶Nuages d'Or戒指，18K白金和18K黃金鑲嵌1顆重約5.01克拉DIF級枕形切割鑽石，以及明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
黛安克魯格配戴的CHAUMET高級珠寶Nuages d'Or戒指，18K白金和18K黃金鑲嵌1顆重約5.01克拉DIF級枕形切割鑽石，以及明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
黛安克魯格穿亞曼尼高級訂製服配戴CHAUMET高級珠寶。圖／CHAUMET提供
黛安克魯格穿亞曼尼高級訂製服配戴CHAUMET高級珠寶。圖／CHAUMET提供

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