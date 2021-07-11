「黑潮」襲坎城紅毯 美鑽「黑白配」為性感添優雅魅力

第74屆坎城影展自法國當地7月6日起至17日止盛大登場，期間每天都有參賽電影舉辦紅毯，星光熠熠，加上因為去年因疫情停辦、近期全球疫情反覆不定，許多實體頒獎典禮及首映紅毯紛紛取消，因此匯聚多場首映紅毯、又有實體頒獎典禮的坎城，成為時尚盛事。時尚人最愛的黑色，今年以通透感的蕾絲、珠繡、鏤空等營造輕盈視覺感的方式成為女星最愛，而必備的行頭 – 珠寶，無疑以璀璨的白鑽最為速配。

紅毯資優生黛安克魯格出席法國名導歐容（François Ozon）新作「Tout s'est bien passé」放映會紅毯，身穿大裸背配澎裙的亞曼尼高級訂製服，搭配法國皇家珠寶品牌CHAUEMT以雲朵為靈感的高級珠寶Nuages d'Or耳環和戒指，黃金和白金兩種材質凸顯鑽石的璀璨，整體性感大尺度卻又脫俗優雅。同樣以鏤空珠繡細肩帶露出完全美背的超模Izabel Goulart，在電影「止水」（Stillwater）首映紅毯上也是選擇了搭配蕭邦（CHOPARD）的白鑽珠寶耳環和手環，完美凸顯服裝的細節又不過分搶戲。

而一同現身「止水」首映紅毯的韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）也是一身黑蕾絲刺繡，不過因為是長袖的款式加上放下長髮，因此她選擇搭配香奈兒Comète彗星系列高級珠寶項鍊和手環，開放式的短頸鍊為整體造型增添摩登時尚魅力。以一身黑色長袖長禮服現身紅毯以及蕭邦高級珠寶晚宴的影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），也是搭配了全白鑽的圓型耳環和鑲鑽的金屬長項鍊，簡約的珠寶款式完全襯托這位資深女星的強大氣場。