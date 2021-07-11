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限量1萬個！頂呱呱「呱呱包悠遊卡」7月14日開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「頂呱呱」推出「呱呱包造型悠遊卡」，每個350元。圖／頂呱呱提供
「頂呱呱」推出「呱呱包造型悠遊卡」，每個350元。圖／頂呱呱提供

悠遊卡不僅可以搭乘大眾運輸、購物支付，獨特造型的款式，還可以展現自我個性。本土連鎖速食「頂呱呱」宣佈，為慶祝47歲生日，將於7月14日推出「呱呱包造型悠遊卡」，限量10,000個，憑包裝還可享頂呱呱滿200折20的優惠。

頂呱呱所販售的「呱呱包」，是將香菇糯米飯塞入雞脖皮內的特色炸物，也是販售近47年的經典商品。此次所推出的呱呱包造型悠遊卡，完整還原雞皮外表加上竹籤的設計，並帶有油炸後的微焦金黃外皮，每個售價350元，限於7 ELEVEN、PChome24h購物平台販售。消費者憑外包裝紙卡至頂呱呱門市，還可享單筆滿200現折20元的優惠活動（紙卡使用後需回收）。

過去包括ps4手把、乖乖、味王、統一肉燥麵等眾多品牌都曾推出過造型悠遊卡，也都引起話題；此次頂呱呱推出「呱呱包造型悠遊卡」，也讓粉絲可以收藏。另外，雖然政府預將針對餐飲業者適度鬆綁內用，但各地縣市政府規定有所不同，頂呱呱也宣佈將會「維持不開放內用」至7月26日，百貨公司內的門市，則依照百貨公司規定辦理。

頂呱呱 悠遊卡

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