桃園機場免稅店也買得到！台酒75%防疫酒精新增通路

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致75%防疫酒精需求恐急，在全國三級警戒繼續延長到7月26日的情況下，75%防疫酒精已經快要從特殊「防疫物資」，轉變成民眾每日生活不可或缺的「民生物資」了。

台灣菸酒公司為了讓有需要使用到75%防疫酒精的民眾，能夠更方便買到這項特殊商品，近日特別新增通路，即日起在桃園機場第一航廈出境大廳3樓的酒香小舖，也能夠買得到台灣菸酒公司所生產的75%防疫酒精。

此外，台灣菸酒公司台酒門市的110個營業據點、7-Eleven、全家、萊爾富、OK、全聯、家樂福（便利購／頂好）、楓康、屈臣氏、康是美、三友藥妝Tomod's…等銷售據點，也都能夠買得到台酒的75%防疫酒精。

台灣菸酒公司呼籲民眾：「為了讓更多民眾都可以購買，請配合各銷售點的限購政策。不要囤積、不必搶購，家裡夠用就好，以留給需要的人。」