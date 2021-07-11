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桃園機場免稅店也買得到！台酒75%防疫酒精新增通路

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台酒75%防疫酒精新增通路，即日起在桃園機場第一航廈出境大廳3樓的酒香小舖，也能買得到。圖／摘自吃喝玩樂在台酒臉書官網。
台酒75%防疫酒精新增通路，即日起在桃園機場第一航廈出境大廳3樓的酒香小舖，也能買得到。圖／摘自吃喝玩樂在台酒臉書官網。

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致75%防疫酒精需求恐急，在全國三級警戒繼續延長到7月26日的情況下，75%防疫酒精已經快要從特殊「防疫物資」，轉變成民眾每日生活不可或缺的「民生物資」了。

台灣菸酒公司為了讓有需要使用到75%防疫酒精的民眾，能夠更方便買到這項特殊商品，近日特別新增通路，即日起在桃園機場第一航廈出境大廳3樓的酒香小舖，也能夠買得到台灣菸酒公司所生產的75%防疫酒精。

此外，台灣菸酒公司台酒門市的110個營業據點、7-Eleven、全家、萊爾富、OK、全聯、家樂福（便利購／頂好）、楓康、屈臣氏、康是美、三友藥妝Tomod's…等銷售據點，也都能夠買得到台酒的75%防疫酒精。

台灣菸酒公司呼籲民眾：「為了讓更多民眾都可以購買，請配合各銷售點的限購政策。不要囤積、不必搶購，家裡夠用就好，以留給需要的人。」

酒精 桃園機場 新冠肺炎 三級警戒 台酒

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