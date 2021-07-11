LV創辦人的生平故事變成珠寶！看Bravery秒懂品牌歷史

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）是當今世界上最為人廣之的精品品牌名字之一，經營著LVMH集團的家族傳人還是全球前三富豪。這個當今全世界最大的精品帝國，創辦人是200年前於出生在法國東部侏羅（Jura）區的路易威登，在青少年時期他徒步橫跨法國、前往巴黎闖蕩，開啟了一趟驚奇之旅，而他的皮箱，也成為現代奢華的象徵。

「像路易威登這樣的奢侈品牌，是憑著一位年輕人的勇氣而創辦的，這讓我受到很大的啟發。」路易威登鐘表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof表示，今年發表的全新高級珠寶系列Bravery（勇氣），一系列90件頂級非凡之作，想要傳遞的見識這種深植品牌傳統的強大決心與冒險的想法，「這可不是高級珠寶常見的字眼！」

為此，品牌耗時3年，搜羅全球最優質的藍寶石、祖母綠、紅寶石、鑽石與其他寶石，豐富的色彩透過隱喻的設計手法、共8個篇章，回溯這段2個世紀的傳奇。系列珠寶更在斜面切割和鑲嵌工藝上用足心思，為了作品之美不惜成本，共有1,700顆寶石直接在單品上直接切割，更用上多達110顆鑽石切割成LV Monogram切割，綻放最璀璨的經典花朵圖騰。

La Constellation d'Hercule向1821年8月4日的路易威登生日致敬，以每年僅在這個時期可見的「武仙座」為靈感，其中項鍊以蛋面切割的坦桑石、澳洲蛋白石、沙弗萊石組成星河，中間點綴閃耀的Monogram星辰與花朵切割鑽石的光芒。可變化6種配戴方式的L' Aventure項鍊，則重現了Jura到巴黎之間共400公里的道路與森林的旅程，以鉑金、黃金、白金Damier棋盤寶石鑲嵌細工，每個環節都呈現四種不同的鑲嵌方式，精緻瑰麗。

系列中也有較為抽象的設計，例如L'Elan Vital反覆無限迴圈的圖騰描繪就是將路易威登從家鄉Jura步行前往巴黎的那股冥冥中神奇的力量具體化成為行李繩索的意象，共鑲嵌包括路易威登Monogram星形切割鑽石在內共2,000顆鑽石，尾端裝飾能隨身體律動的流蘇。以V字圖騰為主要視覺的The Arrow，中央的三色V形鑲嵌紅寶石、藍寶石和鑽石，向創始人的孫子，Gaston-Louis Vuitton的個人標誌致敬。