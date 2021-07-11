有教學片！THOMAS.簡攜手KKday 雙人套餐料理包輕鬆吃

高雄知名THOMAS.簡法式餐廳首度與深度旅遊電商平台KKday合作，獨家推出「THOMAS.簡法式雙饗套餐HOME MEAL KIT」，由「法餐南霸天」簡天才師傅與THOMAS.簡法式餐廳主廚邱泓訓共同開發，從前菜、主餐、到甜點的兩人享用海陸豪華套餐，以冷凍即食料理包呈現，只要依據主廚錄製的教學影片就能輕鬆覆熱擺盤上菜，兩人份套餐售價2688元。

這組「THOMAS.簡法式雙饗套餐HOME MEAL KIT」，將經典菜色煙燻鴨胸佐野莓醬汁、煙燻鮭魚、法式紙包魚、鄉村燉雞佐法式芥末醬、甜點歐貝拉做成生鮮即食料理包，同時附上精緻菜單，詳細介紹每道菜色及料理覆熱方式，也可以掃描菜單上的QR CODE，就能看到主廚錄製的覆熱教學影片，親自傳授餐桌上的美味與美學，如何覆熱、如何擺盤。省去自行採購食材、備料製作的過程，在家只要簡易覆熱即可還原為餐廳級美味料理，上桌的美食立刻把家裡變身為典雅餐館般的品味與舒適。

其中，煙燻鴨胸佐野莓醬汁選用來自宜蘭的豪野櫻桃鴨胸，以核桃木為原料煙燻5小時，使煙燻香味完整滲入鴨肉內。鴨胸以細膩刀工劃開，肉質柔嫩而有彈性，簡單油煎後披上金黃色酥香外衣，香氣四溢。切開後中央紅潤的色澤，一眼就瞧得見的鮮嫩多汁，食材與煙燻的滋味越咀嚼越是鮮美。

醬汁可說是法式餐點的靈魂，主廚以綜合莓果、雞高湯、紅酒醋、依思尼無鹽發酵奶油等食材熬製，盛盤前於盤底加入一半醬汁，放上已煎得金黃酥脆的軟嫩鴨胸，淋上剩餘野莓醬汁，感受食材原味與醬汁果香，法式經典享受。

煙燻鮭魚是歐洲常見的開胃菜，這道核桃木煙燻鮭魚，師承諾曼第主廚Alain Mauconduit作法，使用核桃木全程以約5℃低溫燻製7小時，讓木質香氣柔細且緩慢的融入魚肉中，使鮭魚保有如生魚片般的細膩口感。完成燻製的鮭魚片色澤鮮豔飽滿，就是新鮮肥美的證明！保有生魚片的軟嫩，口感卻更加緊實Q彈，均勻且豐富的天然油脂帶出鮭魚本身濃郁的風味，加上淡雅而不搶戲的煙燻香氣，使鮭魚的口感與香味都更具特色。可單吃品嘗鮭魚的純粹鮮美，或是入菜也都相當方便。