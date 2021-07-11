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好佛心！米其林餐盤MiraWan 法式手工料理280元吃得到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
鮑魚老菜脯法式澄清湯280元。圖／MiraWan提供。
鮑魚老菜脯法式澄清湯280元。圖／MiraWan提供。

微解封逆轉，全國三級警戒繼續延長到7月26日，為了讓小資族可以用更經濟的價位，吃到實在的法式手工料理，位於微風南山47樓的米其林餐盤推薦法式餐廳MiraWan主廚鄭裕錞（Chef Josh），特別針對上班族群，製作新系列的單點菜單，價格落在280元至480元之間，預計7月13日起開賣，建議用餐日前1至3日完成預訂。

售價280元的鮑魚老菜脯法式澄清湯，精選上等老母雞熬製的雞湯，加入南非鮑、老菜脯、鮮香菇、白蘿蔔與蛋白文火澄清，取其精華中的精華。

手工肉醬千層麵（380元）以肉質緊實的美國牛肉混合台灣豬前腿肉，兩種口感油脂交融噴香，再不手軟倒進法國卡本內．蘇維濃（Cabernet Sauvignon）紅酒，一起熬製成肉醬，就連千層麵也堅持自家製作，成為充滿濃郁肉汁與酒香的手工千層麵。

西班牙臘腸海鮮鍋飯（480元）採用越光米、番紅花、紅椒粉和西班牙臘腸，一起從生米燒成熟飯，鹹辣、鮮味和香料香氣，精華盡收，每一粒米都好有味道。嚴選的海鮮食材，最後再擠上炭烤檸檬角為鍋飯增加口感與香氣層次。

西班牙臘腸海鮮鍋飯480元。圖／MiraWan提供。
西班牙臘腸海鮮鍋飯480元。圖／MiraWan提供。
手工肉醬千層麵380元。圖／MiraWan提供。
手工肉醬千層麵380元。圖／MiraWan提供。

海鮮 西班牙 微風南山

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