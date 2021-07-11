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冰火和牛堡、安東雞年糕！胡同「聯名調理包」飄異國味

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
和牛漢堡肉菠蘿麵包，4入特價499。圖／胡同提供
和牛漢堡肉菠蘿麵包，4入特價499。圖／胡同提供

防疫警戒持續延長中，方便料理的冷凍調理包，也成為許多民眾居家用餐的選擇。繼推出「胡同Ｘ汰汰」泰式料理聯名調理包之後，「胡同燒肉」再攜手私廚「屋頂上的貓」，打造聯名品牌「胡同裏的貓」，並推出安東雞韓式年糕、椒麻蔬菜水梨葛條牛小排等調理包。另外也與「菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN」合作，推出「和牛漢堡肉菠蘿麵包」，增添用餐新選擇。

「屋頂上的貓」乃是藏身於信義區巷弄的人氣私廚餐廳，提供一系列特色料理。此次雙品牌攜手打造的「胡同裏的貓」，第一波提供了2種聯名調理包。「椒麻蔬菜水梨葛條牛小排」選用胡同牛小排，搭配上葛條，以及洋蔥、杏鮑菇等蔬菜包，還有分別包裝的蛋絲、黃瓜絲、花生、芝麻等配料與椒麻醬汁，民眾可以依照個人喜好，選擇搭配熱湯或是冷湯品嚐。另款「安東雞韓式年糕」，則是以韓國國民美食「安東燉雞」為主體，搭配上易吸附醬汁的中空型年糕品嚐，增添整體口感與飽足感，還能吃得到黑木耳、甜豆等蔬菜。首波組合包含椒麻蔬菜水梨葛條牛小排 2包、安東雞韓式年糕2包，原價1,080元，特價990元，於胡同商城一次購買2組還可享免運費，亦可門市自取。

胡同燒肉本次也與「菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN」合作推出「和牛漢堡肉菠蘿麵包」，除了使用菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN的菠蘿麵包之外，關鍵的漢堡排則是使用日本宮崎和牛的臀肉、腿肉部位，依照肥瘦比1:9的比例製作而成，帶有和牛油脂香氣。民眾可以先將鬆軟、熱呼呼的菠蘿麵包夾入冰涼的紐西蘭奶油，製作成「冰火菠蘿油」，享受冷熱交錯的經典風味。另外也可再夾入和牛漢堡排，享受奢侈的滋味。每組4入，原價596元，優惠價499元。

安東雞韓式年糕，重現韓國經典美食。圖／胡同提供
安東雞韓式年糕，重現韓國經典美食。圖／胡同提供
椒麻蔬菜水梨葛條牛小排，可選擇是搭配熱湯或是冷湯品嚐。圖／胡同提供
椒麻蔬菜水梨葛條牛小排，可選擇是搭配熱湯或是冷湯品嚐。圖／胡同提供

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