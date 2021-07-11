「將奢華融入日常體驗」－香奈兒5號工場推手獨家闡述

時間會讓許多事情消失與被遺忘，唯有精神與經典能夠永恆的存在。如同香奈兒（CHANEL）N°5香水，2021年迎來問世一世紀，雋永香氣與獨特、大膽創新的自我風格，仍是引領眾人追尋的精神目標。為慶祝N°5百年，香奈兒陸續曝光全新限定的「5號工場」系列，以生活所見的元素，重新演繹經典N°5，成為每個人優雅且驚喜的日常，獨具個性與趣味包裝也讓不少人希望入手。

作為全球奢華品牌代表的香奈兒，向來給人優雅與高貴氣質，N°5的透明瓶身、芳登廣場八角造型的瓶蓋更有廣大知名度，而在奔放自由創意引領下，機油瓶、油漆桶能成為N°5日常用品的新演繹。「聯合報」獨家專訪背後操刀的香奈兒香水美容部全球創意資源統籌負責人 Thomas du Pré de Saint Maur，看他如何讓香奈兒將平凡不起眼的品項，轉變成為印象深刻的專屬獨特風格。

大膽創意、別出心裁 紀念N°5百年傳奇

加入香奈兒13年的Thomas，談到對品牌的第一印象時，直言就是「N°5香水的廣告」，初見的代言人為法國女星卡洛・波桂（Carole Bouquet），她完美體現獨立、自由的一面，傳達對於女性、自我需要獨立思考的見解，如此明確個性，都能在歷屆N°5代言人身上找到，更成為不同世代女性間的精神串連。

對於Thomas來說，N°5是「全世界」最著名的香水、也是奢侈品，因為它具有足夠的「普世性」，歷經多代仍是不退流行的經典。「我們在使用香水時，也是將自己的命運與風格緊密連結，體現出不一樣的自己。」加入香奈兒與更認識N°5後，Thomas也深受影響，成為有抱負、戮力實踐理想的人。

如何紀念100年的經典「香奈兒N°5香水」，該是呈現經典與歷史定位，或賦予N°5持續創新的青春能量呢？Thomas顯然選擇後者，N°5是一種傳奇也是精神，不只是足以放在博物館的收藏品，更重要是百年來的精神呈現，「N°5想傳遞給大家是歡愉、自由，同時有風趣的一面」，因此他大膽用創意，以客觀但別出心裁的手法，傳遞出理念精神。

奢華來自獨樹一幟 帶來歡愉心情

「5號工場限定系列」以設計創新的手法呈現，油漆桶、茶葉罐、潤滑油罐、顏料罐等，套上N°5的經典符碼與精神後，成為5號工場限定系列的亮眼包裝，內裝為N°5為發想的日常用品，包括沐浴乳、身體乳霜、身體乳液、香氛精油等。經典黑白色系呈現工業風格包裝，視覺上加入鮮豔色彩的普普風格，將傳奇N°5與日常生活結合，創造出奢華來自於獨樹一幟的精神，而並非僅在於稀少。

為創作這系列，Thomas重新爬梳N°5創作原點，香奈兒女士將看似不起眼的日常，打造成讓人驚喜的奢侈品，體現在1921年時N°5的香水瓶，選用簡約實驗室風格的工業瓶身，「將平凡化為不平凡，發展出率性、讓人難以捉摸卻充滿驚喜的一面」。

Thomas說，「100 ans pas dire tous les dons.（法國諺語，意指人不是到了100歲，就是德高望重，注定變老或一個印象的存在」。他希望即使再過100年，大家回顧N°5香水，依舊是一個年輕、清新讓人耳目一新的形象，並非不能僭越的形象，「奢侈品是必須讓人日常使用時，有樂趣，歡愉的心情，不是高高在上難以觸摸」。這也是5號工場限定系列誕生的原因。

讓妳「會心一笑」 N°5的大膽自由得以世代流傳

N°5香水的最新廣告是代言人瑪莉詠．柯蒂亞（Marion Cotillard）帶著大家登上月球共舞，突破想像力，讓人帶來喜悅感而微笑，Thomas感性地說，「笑容，在我們現代社會中，是一種非常非常難得的表情」，而他設計的5號工場限定系列背後真正用意，「希望能讓大家會心一笑，體會到幽默、風趣、歡愉的感受，而擁有了難得的笑容」，更傳遞N°5象徵大膽走出自我道路，勇於擁抱創新，追求心境的自由。