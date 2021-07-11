手刀搶！香奈兒5號工場17件品項、開賣日、售價全曝光

讓人一看就會心一笑的香奈兒「5號工場限定系列」，共有17件產品，皆有其獨特的包裝手法，香奈兒香水美容部全球創意資源統籌負責人 Thomas du Pré de Saint Maur以「將奢華體驗融入日常生活」的手法呈現，為此香奈兒打造5號工場在全球陸續登場，也有線上快閃店得以體驗。

台灣7月23日起於線上美妝店、台北101化妝品精品店、京站彩妝概念店、新光三越A4精品店限量販售，7月29日於其他指定店點（新光三越A8、台北Sogo、板橋大遠百、新竹巨城、台中新光三越、台南西門、漢神巨蛋）限量上市，部分店點販售商品略有不同，其中冷水瓶與裝飾膠帶僅限101、京站與線上官網販售，更多資訊可上香奈兒官網查詢。

無論是熟悉N°5的愛用者，或初識N°5的迷人精神，想入手5號工場限定系列，卻不知道該從何下手？Thomas推薦5個品項，從包裝選用到內容物，都有獨特的精神與意義，他也笑說，「希望大家不會因為產品過於精美，而捨不得拿來使用」，因為該系列的精神，即是讓日常生活體驗奢華。

香奈兒5號工場水彩條身體乳霜：用簡單且實用的水彩顏料條為包裝設計，當旋開瓶蓋的瞬間，如同在肌膚上揮灑著藝術家靈魂，只專屬於個人的創作。

香奈兒5號工場手工罐香氛精油：乍看彷彿視為自行車上鏈的潤滑油瓶設計，象徵在緊繃的時刻，能注入滿滿的潤滑能量。Thomas解釋，設計此款瓶身時，也象徵法國的自行車文化。

香奈兒5號工場油漆筒沐浴乳：油漆桶代表著能為居家，創造換然一新的風格，內裝的沐浴乳，象徵著能重新啟動感官，讓每一天都能為自己更新、療癒。

香奈兒N°5清新晨露精巧淡香水5號工場限定版：包裝彷彿是一支護唇膏，將平凡的外觀轉化為最富有設計感的隨身奢侈品，代表著香奈兒精神，Thomas特別推薦給一直喜愛香奈兒的粉絲們。