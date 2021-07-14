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給我肉其餘免談！精選全台9間燒肉店防疫餐盒 肉肉控在家也能吃到最愛的燒肉
防疫期間限定！香噴噴的燒肉便當都在這！哪間還沒吃過趕快訂起來！
台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、高雄市
基隆市、新北市、台北市、台中市
花蓮縣、新北市（即將開幕）
（MENU美食誌wenwen吃美食～花蓮x新竹提供）
新北市/三重區
（MENU美食誌魚魚小遊食提供）
台北市/大安區
（MENU美食誌Jill提供）
台中市、雲林縣、台南市、高雄市
台中市、高雄市
（MENU美食誌果果愛Fruitlove提供）
台中市/西區
（MENU美食誌Leo廖廣提供）
高雄市/鼓山區
頤晞☃提供）
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