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給我肉其餘免談！精選全台9間燒肉店防疫餐盒 肉肉控在家也能吃到最愛的燒肉

聯合新聞網 / MENU美食誌

防疫期間限定！香噴噴的燒肉便當都在這！哪間還沒吃過趕快訂起來！

乾杯燒肉居酒屋

台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、高雄市

全台7個縣市有分店，推出外帶自取180元起的燒肉便當！有澳洲和牛系列、西班牙伊比利豬跟雞腿排的多重搭配選擇！肉質軟嫩、熟度適中！食量大推薦加飯、加肉！建議自取前30分鐘電話預訂再，也可使用UberEats！（MENU美食誌頤晞☃提供）

燒肉Smile

基隆市、新北市、台北市、台中市

築間旗下的人氣燒肉店推出多樣又高CP值的防疫便當！最低159元就能吃到牛/豚便當！推薦經典蔥花玉子系列，生雞蛋和蔥拌一起品嚐的滑順口感，跟和牛/伊比利豬、雞腿超搭配！建議電話預訂再到現場取餐哦！ （MENU美食誌阿巴嘎嘎提供）

藍阿舍銅盤烤肉

花蓮縣、新北市（即將開幕）

花蓮的韓式銅板烤肉推出六種銅板烤肉與搖搖便當，在家也能吃到韓式烤肉！搖搖便當主菜雞豬牛擇一，附一樣小菜跟飲料 ，到店自取只要128元！份量大、CP值高！可以用Ocard線上點餐自取價格較低，也可以用UberEats、Foodpanda送到家！

（MENU美食誌wenwen吃美食～花蓮x新竹提供）

黑毛和牛一頭切

新北市/三重區

同樣也是築間旗下的和牛燒肉店推出178元的平價便當至888元的豪華便當！附上清爽生菜沙拉，讓炎熱夏天更有胃口！肉質入口即化，配菜有皎白筍、烤櫛瓜等豐富令人驚艷！建議提前打電話訂購再到店自取哦！

（MENU美食誌魚魚小遊食提供）

京昌園燒肉餐廳

台北市/大安區

來自日本靜岡60年的名店，推出的防疫便當價位落在180元～880元之間。有鯖魚、伊比利豬、美澳牛、黑毛和牛定食等，推薦美牛上選雙拼！無骨牛小排和牛肩肉肉質軟嫩、滋味濃郁，配菜也很多樣！可使用Inline點餐自取哦！

（MENU美食誌Jill提供）

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO

台中市、雲林縣、台南市、高雄市

店名SHOJO與台語「相揪」同義，在疫情中不能相揪吃燒肉就吃防疫便當吧！價位從160元到580元，有牛丼、霜降豬及牛肋條等多種選擇！肉類厚薄度適中、配菜清爽！建議半小時前訂購再到店自取，或使用UberEats平台！（MENU美食誌tainan_valentine提供）

茶六燒肉堂

台中市、高雄市

台中燒肉名店茶六也推出了防疫便當！每天早上10點半開始接受預訂，太晚訂就吃不到囉！超值限定蓋飯只要158元，牛、豬、雞肉都有！燒烤後的香氣十足，搭配鹽蔥就像在店裡用餐一樣！可使用Inline或致電預訂自取！

（MENU美食誌果果愛Fruitlove提供）

敘禾燒肉

台中市/西區

美術園道旁的灰色系質感燒肉店！到店自取128元就能吃到雞腿餐盒，還有松阪豬、安格斯牛小排等豐富主菜，推薦醬燒松阪豬，口感軟嫩帶脆！吃不飽可以點和牛芝士石鍋，和牛切碎拌炒加入芝士大滿足！私訊粉專、電話訂購都可以哦！

（MENU美食誌Leo廖廣提供）

好想燒肉

高雄市/鼓山區

美術館附近的質感燒肉店，裝潢明亮空間寬敞！推出六款防疫餐盒，最低只要149元！必點手切總裁牛小排，牛小排熟度剛好，吃起來非常嫩、牛肉香十足！配菜多樣有烤櫛瓜 、香菇、泡菜、蛋還有沙拉！目前接受電話訂購自取哦！（MENU美食誌

頤晞☃提供）

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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