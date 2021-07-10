潮人必備！HAMILTON X N.HOOLYWOOD限量時計手刀瘋搶！

工裝、軍事風格是近年街頭潮流不敗主題，而在2001年由設計師尾花大輔創立的N.HOOLYWOOD，更是亞洲潮流品牌受到熱烈喜愛的長青品牌。漢米爾頓（Hamilton）近日推出一只與N.HOOLYWOOD聯名的卡其陸戰系列特別版腕表，驃悍的軍事風格與稀少數量，將於7月31日（五）於全台百貨專賣店到貨。

在二次世界大戰（WWII / 1939～1945）期間，鐘表品牌漢米爾頓曾停止商業生產，為美國軍隊製造超過上百萬只鐘表，也讓品牌與勇氣、軍事風格、實用、強悍，留下深刻印記。全新與N.HOOLYWOOD TPES聯名的卡其陸戰系列特別版腕表，則是向20世紀軍事人員的再次致意。設計師尾花大輔表示，他認為黑色代表責任、精準與準確，而這款手表也清楚展現並提醒人們「彩虹幫」、以及所有軍事人員的特色與其貢獻，並表示「很榮幸能再次有機會為現今世界重新詮釋純正的軍用表。」

其實尾花大輔與Hamilton曾在2009年首度合作，在當時服裝系列納入一款38毫米卡其陸戰系列限量版機械腕表並頗受好評。2021年二度聯手的卡其陸戰系列N.HOOLYWOOD特別版腕表的尺寸，較前代悄悄放大2毫米來到40毫米，清一色黑的主視覺再於細節使用了白色Super-Luminova夜光塗料，讓人聯想到被趣稱為「彩虹幫（Rainbow Gang）」的航空母艦工作人員工作服的反光條設計。