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鹽酥雞絕配？PChomeX家好選物 Coopers精釀啤酒新上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
有別於一般無骨鹽酥雞，桃城的「台式無骨鹽酥雞」肉塊以飽滿為特色，並加入九層塔或蒜末，口味更為鮮明強烈。圖 / PChomeX家好選物提供。
有別於一般無骨鹽酥雞，桃城的「台式無骨鹽酥雞」肉塊以飽滿為特色，並加入九層塔或蒜末，口味更為鮮明強烈。圖 / PChomeX家好選物提供。

無論平日或假日，鹽酥雞永遠都是消夜時間的最佳好朋友。而啤酒向來都是帶有油脂感的炸物的最佳好朋友。「PChomeX家好選物」特別引進了澳洲精釀啤酒品牌Coopers庫珀啤酒，同時與嘉義人氣名店「桃城雞排」合作，讓炸物佐清涼與微醺，一次滿足味蕾雙重享受。

成立於1862、歷經六代傳人的澳洲Coopers庫珀啤酒特色為使用類香檳的發酵技術，以及二次以及二次發酵工序，並於裝罐前再添加獨特酵母菌株，因此開瓶前可略為滾動瓶身，讓酵母在罐中完成二次發酵，也讓氣泡與風味融合；本次則帶來「淡艾爾（Pale Ale）」、「精釀艾爾（Mild Ale）」、「氣泡淡艾爾（Sparkling Ale）」，與「經典英式精釀黑啤酒（Best Extra Stout）」四種風味。並有玻璃瓶或鋁罐兩種選擇。

其中紅罐的氣泡淡艾爾精釀啤酒（Sparkling Ale），以特殊工法添加酵母菌株在瓶中自然作用，麥香鮮明而順口，屬於百搭入門風味；綠罐的淡艾爾精釀啤酒Pale Ale，則有著果香、花香與偏淡的啤酒花苦味為尾韻，推薦女性消費者；喜愛黑麥濃郁的香氣？黑色瓶身的經典英式精釀黑啤酒Best Extra Stout，則融合果香、巧克力及啤酒花苦味，適合搭配重口味食物如燒烤或加入辛香料的料理。

同時PChomeX家好選物再引進「桃城雞排」台式無骨鹽酥雞、美式薄皮雞腿塊，將在家樂福、JASONS Market Place、微風超市和PChome 24h購物，實體、網路都能購得。家樂福更推出桃城雞排商品單包原價179元、特價159元的優惠。啤酒則將陸續於全省實體通路上架，鋁罐裝69元，詳細優惠則以通路賣場標示為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PChomeX家好選物引進澳洲精釀啤酒品牌Coopers庫珀啤酒、嘉義「桃城雞排」，讓炸物佐清涼與微醺，一次滿足味蕾雙重享受。圖 / PChomeX家好選物提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
PChomeX家好選物引進澳洲精釀啤酒品牌Coopers庫珀啤酒、嘉義「桃城雞排」，讓炸物佐清涼與微醺，一次滿足味蕾雙重享受。圖 / PChomeX家好選物提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
澳洲Coopers庫珀啤酒特色為使用類香檳的發酵技術，並於裝罐前再添加酵母菌株，因此開瓶前可略為滾動瓶身，讓酵母在罐中完成二次發酵，也讓氣泡與風味融合。圖 / PChomeX家好選物提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
澳洲Coopers庫珀啤酒特色為使用類香檳的發酵技術，並於裝罐前再添加酵母菌株，因此開瓶前可略為滾動瓶身，讓酵母在罐中完成二次發酵，也讓氣泡與風味融合。圖 / PChomeX家好選物提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

雞排 酒駕 PChome

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