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秒進香港大排檔！神旺飯店變「美食百貨」百款料理任選

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
好港味冰室、蒸籠現蒸港點，每籠90元起。圖/台北神旺飯店提供
好港味冰室、蒸籠現蒸港點，每籠90元起。圖/台北神旺飯店提供

神旺大飯店即日起推出「速速購美食百貨」，將門市移至70坪的伯品廊西餐廳，每日上午11點至晚間7點提供「現點現做」和「熱食速取」服務，包括館內伯品廊西餐廳、潮品集中餐廳與澄江日本料理的特色美食，約近百款料理可選。

主題餐飲包含「潮州滷水打冷攤」、「好港味冰室」、「美味餐盒共和國」、「職人日式料理」、「現煮咖啡」及供應潮式魚翅撈飯、蠔皇鮑魚海鮮粥、松露風味老饕牛排等豪華料理的「即食美味現做區」。

「速速購美食百貨」很有大排檔、茶餐廳的熱鬧氛圍，讓人恍如秒到香港；一字排開的各色料理，也像是一場美食嘉年華，每道價格自45元至2,080元，奢儉由人、選擇多元。

營業期間憑發票不限金額，可免費停車1小時。另有每日限量的「買一送一」優惠，品項為8盎司美國肋眼牛排(原價1080元/份)、凱薩沙拉(原價450元/盒)、帆立貝花椰菜濃湯(原價380元/碗)。

台北神旺飯店/速速購美食百貨

地點：台北市忠孝東路四段172號1F(原伯品廊西餐廳)

時間：11:30~19:00

電話：02-2781-5778

潮州打冷攤，各式滷水料理每份280元起。圖/台北神旺飯店提供
潮州打冷攤，各式滷水料理每份280元起。圖/台北神旺飯店提供
速速購美食百貨「即食美味現做區」，供應潮式魚翅撈飯、蠔皇鮑魚海鮮粥、松露風味老饕等美味。圖/台北神旺飯店提供
速速購美食百貨「即食美味現做區」，供應潮式魚翅撈飯、蠔皇鮑魚海鮮粥、松露風味老饕等美味。圖/台北神旺飯店提供
8盎司美國肋眼牛排買一送一。圖/台北神旺飯店提供
8盎司美國肋眼牛排買一送一。圖/台北神旺飯店提供

日本料理 海鮮

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