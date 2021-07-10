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「半糖少冰」T恤長這樣！歇腳亭 X OB嚴選跨界聯名服飾

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
手搖飲品牌SHARE TEA歇腳亭與跨時尚OB嚴選跨界，7/13起系列「嚴選特調」跨界服飾開賣。圖／歇腳亭提供
手搖飲品牌SHARE TEA歇腳亭與跨時尚OB嚴選跨界，7/13起系列「嚴選特調」跨界服飾開賣。圖／歇腳亭提供

即將微解封，穿一件文青潮服再出門吧！手搖飲品牌SHARE TEA歇腳亭與跨時尚OB嚴選跨界，7/13起系列「嚴選特調」跨界服飾將於OB嚴選官網開賣。8/31前，於個人社群分享聯名服飾穿搭照，還有機會抽SHARE TEA歇腳亭珍奶免費喝一個月。

這次推出的聯名服裝包含T恤、帽子、襪子等，除了將「珍奶」意象以復古的台味插畫表現於奶茶色的衣服上，並裝在珍奶胖胖杯中，有如一杯真奶茶，十分有趣。

此外，在T恤上印著「半糖少冰」的文字，將自己最愛的甜度與冰度宣告世人，也展現出十足自我的個性。品牌的小花Logo也搖身一變，成為布料圖案，做成帽子、襪子，可跟T恤做整體搭配，充滿「台味」。官網： https://bit.ly/3dOjW5y

兩品牌的聯名飲料「保庇奶茶」，即日起至9/30同步開賣，取「啵逼」諧音為「保庇」奶茶，業者表示，希望在疫情嚴峻的時刻，喝了這杯奶茶都能獲得福氣平安，有喝有保庇。9/30前，穿著聯名服飾至SHARE TEA歇腳亭門市(直營+加盟)消費一杯原價60元的保庇奶茶，即享優惠價50元。

奶茶 珍奶 品牌

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