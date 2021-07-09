燦坤「暖心迎微解封，防疫應援特典」天天抽最高10萬元整單免費

雖然疫情趨緩，但防疫仍不能鬆懈，燦坤即日起至7月18日獨家祭出「暖心迎微解封，防疫應援特典」，活動期間至燦坤消費，實體會員天天都有機會抽到最高10萬元整單免費，來就送橘子工坊碗盤洗滌液，每會員限索取一次、送完為止；消費滿額最高送Apple Watch S6或Dyson智慧空氣清淨機好禮2選1。

燦坤精選防疫必需品推出暖心優惠，MacBook Air 13吋原價30,900元、優惠價28,900元，再送市價2,080元好禮包；iPhone 12 mini 64GB原價23,900元，到燦坤現折3,350元，再限量送UAG保護殼；Acer超值國民筆電原價16,900元、優惠價萬元有找；LG輕薄翻轉觸控筆電原價47,900元，限量優惠現折8,000元；Acer輕薄電競筆電原價34,900元、優惠價29,900元；Samsung Galaxy A21s 4GB/64GB優惠價5,000元有找；AIRMATE 14吋專利App遙控DC直流立地風扇原價3,580元、優惠價59折；TELEFUNKEN 20L微電腦水冷扇原價7,990元、優惠價5,990元。

活動期間到燦坤購買LG全系列洗衣機與冰箱，就抽市價62,900元的LG Styler蒸氣電子衣櫥，以及總價超過30萬元的LG家電；Panasonic 13公斤ECONAVI洗脫烘滾筒洗衣機原價35,190元、優惠價29,900元，再送還元金300元；Samsung 75型4K QLED智慧連網電視原價89,900元，限時優惠77折起，買就送德國CS KOCHSYSTEME火烤多功能料理鍋，登錄再送羅技C930e商務網路攝影機等好禮。此外，到燦坤購買指定8K、OLED、QLED電視可享會員價30期0利率，再送dyson corrale直捲髮造型器。

另外還有指定冰箱85折起，最高送2,000元還元金，消費滿額獨家再送Style 3D 身形舒展棒；HITACHI多功能蒸氣料理爐85折起；PHILIPS全自動義式咖啡機77折起。提前準備父親節禮物也是好時機，德國百靈9系列諧震音波電鬍刀限時組合價23,888元，送JVC 50吋液晶顯示器、登錄再送百靈空氣清淨機。

夏天一定要有適合的空調，燦坤指定變頻空調75折起，聲寶一對一單冷變頻空調原價24,900元，現折7,000元再送冷暖遙控器；TECO一對一變頻單冷空調原價23,900元，優惠價8折起，買就送TECO輕量無刷吸塵器；Panasonic一對一變頻單冷空調原價20,900元，優惠價9折起，買就送新食感果汁機。

居家清潔也要時時把關，燦坤推出Dyson Digital Slim Fluffy Extra吸塵器原價20,900元、優惠價17,900元，登錄再送專屬電池與500元還元金；石頭掃地機器人S6 MaxV原價24,999元，直降72折，再送總市價6,240元好禮。