2021 World Masterpiece珠寶腕錶大賞 跨平台、跨國、跨領域 全方位的頂級體驗新時代

今年即將邁入第9屆的台北101年度盛事「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」,即將於7月15日起以全新的風貌與時俱進!今年因應疫情影響大眾消費與生活習慣,全新型態的台北101珠寶鐘表展逆勢盛大舉辦,首創結合線上線下資源,在數位平台提供最佳鑑賞體驗,專屬的實體預約制度,以及國際專家大師雲端講座等豐富形態,讓消費者能善用居家閒暇時光,享受有別以往的嶄新購物體驗。同時還有國際級鐘表講師的雲端工作坊,巧妙把居家防疫時光化為最好的學習時機,運用網路無國界的特性、掌握最新情報,開發新的生活熱情與樂趣!

●Stage@Taipei101 專屬網站享頂級服務 雲端鑑賞實體送達 ●

共有逾20家國際精品龍頭品牌雲集的2021「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」,逾200件深度廣度兼備的話題之作,其中許多更是必須提前下訂申請才能空運登台展出的限量逸品,即將於台灣首次亮相!包括許多粉絲早就引頸期盼的OMEGA海馬300系列同軸擒縱青銅金腕表,薈萃珠寶鑲嵌、金雕與琺瑯彩繪藝術的積家Reverso One Precious Flowers珍稀花卉腕表,集結製表界公認的兩大高複雜擒縱系統的BLANCPAIN卡羅素陀飛輪腕表,HUBLOT冰橙色藍寶石打造的全通透自動上鍊陀飛輪,以及DE BEERS以不同切割和顏色的天然鑽石原石及拋光美鑽捕捉南非蘭德斯珊瑚礁(Landers Reef)超凡脫俗之美的Reflections of Nature 高級珠寶系列同名項鍊等。

為能讓顧客在疫情下仍能兼顧安全盡情鑑賞,7月15日起於專屬網站Stage@Taipei 101推出的線上展演,在家中就能以自己的步調飽覽這些難能可貴的臻美佳作。而Stage 101網站更具備獨有的品牌預約鑑賞功能,顧客可事先約定店上實體鑑賞時間,享受專屬時段的尊寵服務,過程更能減少人群接觸機會,安心又安全。網站亦提供線上交易機制,顧客可於指定時間取貨、或甚至提供送貨到府的最高標準精緻服務。

●國際大師雲端工作坊 在家盡覽全方位視野●

完全針對顧客與藏家而誕生的台北101「World Masterpiece」,每年除了在選品廣度與深度提供最高等級的傑作,更積極深耕台灣藏家的深厚實力。瑞士指標性展覽「鐘錶與奇蹟」(Watches & Wonders)的主導單位瑞士高級製表基金會(Fondation de la Haute Horlogerie),繼去年活動深受好評,今年再度與台北101攜手合作,將自7月23日起每週五開設雲端Workshop體驗課程,首堂課首次邀請到FHH總理事陳楷遜(Carson Chan),分享他長期沈浸於鐘表領域的知識與多年累積的國際視野。

針對日新月異的鐘表技術,如何迅速歸納鑑賞重點?陳楷遜首堂講座便圈出今年表界的幾項趨勢,並將深度探討「新材質勢力」這個大家最好奇、最想理解、又最需要融匯跨領域知識的題目,體會創新材質的魅力。例如近年來最具話題的高階亮彩陶瓷、席捲全品牌的全透視藍寶石水晶、甚至來自外太空的稀有天然隕石。而所謂的環境友善材質,究竟真的有幫助到地球嗎?掌握最新趨勢與特色,讓鐘表融入個人風格生活!

●2021 World Masterpiece 台北101頂級珠寶腕錶大賞 大師之作●

Stage 101線上鑑賞平台:https://bit.ly/3qS6S4u

●2021 World Masterpiece Workshop首場工作坊●

課程名稱:專家導航看2021國際腕表趨勢

時間:7/23 (五) pm14:00~14:50

講師:瑞士高級製表基金會(Fondation de la Haute Horlogerie)總理事陳楷遜(Carson Chan)

上課方式:線上平台zoom(將於報名成功後提供連結)