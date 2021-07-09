momo購物網精選進口零食下殺5折起！熱銷TOP 10吃起來

待在家裡的長了，不論工作或追劇總是覺得嘴饞，帶動網購零食買氣熱絡，許多消費者更特別懷念異國美食，讓「進口零食」成了解饞的最佳選擇。根據momo購物網統計，進口零食5月至今銷售較去年同期翻倍成長，為了一解消費者的懷念滋味，momo購物網長期精選超過4,000件進口零食下殺5折起，同時也分享「2021進口零食消費指標榜」，熱銷前三名為LOTTE樂天小熊餅、好麗友預感香烤洋芋片家庭號、orionjako韓國麻油風味海苔。

momo購物網分析「2021進口零食消費指標榜」發現，近期許多消費者居家時間拉長，偏好選購「箱購家庭號」零食，除了可享大組數優惠，還能一次購足全家人份量；進口「知名伴手禮」也是許多消費者回味異國美食的好選擇。

「2021進口零食消費指標榜」熱銷冠軍由日韓經典長銷的「LOTTE樂天小熊餅乾－家庭號」奪下，滿滿內餡搭配200種可愛小熊圖案一次滿足，月均銷售破2,000組；第二名為韓國時下火紅零嘴「好麗友預感香烤洋芋片家庭號」，慢火烘焙呈現原味馬鈴薯香氣，月銷1,500組；第三名為訪韓必買伴手禮「orionjako韓國麻油風味海苔」，薄鹽加上芝麻油烤酥脆香氣，月銷破1,300組。

熱銷第四名為近年從韓國一路夯到台灣的「好麗友烏龜玉米脆片抱大包」，韓國首創四層脆餅，烏龜殼加上層層堆疊，口感酥脆再加分，月銷超過1,300組；第五名為泰國知名伴手禮「泰國小老板厚片海苔」，口感厚實飽滿香甜，月銷也達1,300組；第六名為馬來西亞原裝進口的「MISTER POTATO薯片先生」，保留馬鈴薯原始風味，體驗洋芋片全新感受，單月也有1,300包的熱銷佳績。