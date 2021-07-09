WFH廚藝爆棚必學／可愛美味的兔寶酥、包種茶酥
編按：WFH讓你廚藝爆棚！FB人氣烘焙社團「邱献勝師傅的烘焙天地」的邱師傅、寶媽老師、大頭老師、昱蓁老師分享，中式點心也有許多變化，可愛的兔寶寶造型與芳香的包種茶酥餅，手製點心甜蜜又療癒，快來做做看，收服全家大小的心與胃。
【兔寶酥】
● 材料：
油皮（分割17g）
高筋麵粉55g
富麗米穀粉55g
無鹽奶油40g
冰無糖豆漿60g
● 油酥（分割12g）
低筋麵粉（過篩）105g
無鹽奶油45g
● 餡料（分割30g）
百香果汁20g
低糖白豆沙餡300g
無鹽奶油30g
全脂奶粉10g
● 作法：
1. 預爐：烤箱設定上火200˚C /下火180˚C。
2. 餡料：所有材料一同拌勻，每個分割30g，搓圓。
3. 油皮：所有材料一同放入攪拌缸，打至光滑成團。
4. 表面用容器倒蓋，靜置鬆弛15~20分鐘，分割17g，滾圓。
5. 油酥：所有材料放上桌面，以切拌手法拌勻，分割12g，滾圓。
6. 整形：油皮包油酥，擀捲二次，鬆弛20分鐘。
7. 酥油皮擀成圓片，包入餡料，收口確實包緊實，不能漏餡。
8. 剪刀從背部修剪裝飾，修出兔子豎立著的耳朵。
9. 烘烤：間距相等放上烤盤，入爐，以上火200˚C /下火180˚C，烤15分鐘。調爐，續烤10分鐘，烤至餅皮邊緣酥硬即可。
★氣炸鍋設定190˚C，烤焙15分鐘。再轉185˚C，烤6~8分鐘。
【包種茶酥】
● 材料：
油皮（分割18g）
中筋麵粉105g
赤藻醣醇22g
無水奶油38g
冰豆漿57g
● 油酥（分割12g）
低筋麵粉（過篩）105g
無水奶油40g
● 餡料（分割25g）
低糖白豆沙餡275g
包種茶葉粉28g
● 裝飾
蛋黃液適量
生夏威夷豆適量
● 作法：
1. 預爐：烤箱設定上火180˚C /下火200˚C。
2. 餡料：所有材料一同拌勻，每個分割25g，搓圓。
3. 油皮：所有材料一同放入攪拌缸，打至光滑成團。
4. 表面用容器倒蓋，靜置鬆弛20~30分鐘，分割18g ，滾圓。
5. 油酥：所有材料放上桌面，以切拌手法拌勻，分割12g，滾圓。
6. 整形：油皮包油酥，擀捲二次，鬆弛20分鐘。
7. 酥油皮擀成圓片，包入餡料，收口確實包緊實，收口朝下間距相等放上烤盤。
8. 刷蛋黃液，放上夏威夷豆裝飾。
9. 烘烤：入爐，以上火180˚C /下火200˚C，烤20分鐘。轉向，再續烤8~12分鐘，烤至餅皮邊緣酥硬即可。
★氣炸鍋設定：180˚C，直接放入烤焙23~25分鐘（視自家氣炸鍋火候判斷出爐）。
【以上摘文選自《豐富多元烘焙米麵食》、作者：邱献勝、馮寶琴、陳昱蓁、鍾昆富、出版社：上優文化 提供】
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