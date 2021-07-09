WFH廚藝爆棚必學／可愛美味的兔寶酥、包種茶酥

編按：WFH讓你廚藝爆棚！FB人氣烘焙社團「邱献勝師傅的烘焙天地」的邱師傅、寶媽老師、大頭老師、昱蓁老師分享，中式點心也有許多變化，可愛的兔寶寶造型與芳香的包種茶酥餅，手製點心甜蜜又療癒，快來做做看，收服全家大小的心與胃。

【兔寶酥】

● 材料：

油皮（分割17g）

高筋麵粉55g

富麗米穀粉55g

無鹽奶油40g

冰無糖豆漿60g

● 油酥（分割12g）

低筋麵粉（過篩）105g

無鹽奶油45g

● 餡料（分割30g）

百香果汁20g

低糖白豆沙餡300g

無鹽奶油30g

全脂奶粉10g

兔寶酥製作步驟。圖／上優文化 提供 兔寶酥製作步驟。圖／上優文化 提供 兔寶酥製作步驟。圖／上優文化 提供

● 作法：

1. 預爐：烤箱設定上火200˚C /下火180˚C。

2. 餡料：所有材料一同拌勻，每個分割30g，搓圓。

3. 油皮：所有材料一同放入攪拌缸，打至光滑成團。

4. 表面用容器倒蓋，靜置鬆弛15~20分鐘，分割17g，滾圓。

5. 油酥：所有材料放上桌面，以切拌手法拌勻，分割12g，滾圓。

6. 整形：油皮包油酥，擀捲二次，鬆弛20分鐘。

7. 酥油皮擀成圓片，包入餡料，收口確實包緊實，不能漏餡。

8. 剪刀從背部修剪裝飾，修出兔子豎立著的耳朵。

9. 烘烤：間距相等放上烤盤，入爐，以上火200˚C /下火180˚C，烤15分鐘。調爐，續烤10分鐘，烤至餅皮邊緣酥硬即可。

★氣炸鍋設定190˚C，烤焙15分鐘。再轉185˚C，烤6~8分鐘。

【包種茶酥】

包種茶酥成品。圖／上優文化 提供

● 材料：

油皮（分割18g）

中筋麵粉105g

赤藻醣醇22g

無水奶油38g

冰豆漿57g

● 油酥（分割12g）

低筋麵粉（過篩）105g

無水奶油40g

● 餡料（分割25g）

低糖白豆沙餡275g

包種茶葉粉28g

● 裝飾

蛋黃液適量

生夏威夷豆適量

包種茶酥製作步驟。圖／上優文化 提供 包種茶酥製作步驟。圖／上優文化 提供 包種茶酥製作步驟。圖／上優文化 提供

● 作法：

1. 預爐：烤箱設定上火180˚C /下火200˚C。

2. 餡料：所有材料一同拌勻，每個分割25g，搓圓。

3. 油皮：所有材料一同放入攪拌缸，打至光滑成團。

4. 表面用容器倒蓋，靜置鬆弛20~30分鐘，分割18g ，滾圓。

5. 油酥：所有材料放上桌面，以切拌手法拌勻，分割12g，滾圓。

6. 整形：油皮包油酥，擀捲二次，鬆弛20分鐘。

7. 酥油皮擀成圓片，包入餡料，收口確實包緊實，收口朝下間距相等放上烤盤。

8. 刷蛋黃液，放上夏威夷豆裝飾。

9. 烘烤：入爐，以上火180˚C /下火200˚C，烤20分鐘。轉向，再續烤8~12分鐘，烤至餅皮邊緣酥硬即可。

★氣炸鍋設定：180˚C，直接放入烤焙23~25分鐘（視自家氣炸鍋火候判斷出爐）。

【以上摘文選自《豐富多元烘焙米麵食》、作者：邱献勝、馮寶琴、陳昱蓁、鍾昆富、出版社：上優文化 提供】