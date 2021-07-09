日本醫師也愛的減醣料理／鹽起司韓國烤肉、鹽煮蘿蔔雞

好長一段時間的居家辦公，運動量大減，該如何做好身材管理？快來試試由知名日本料理部落客小喵 （おにゃ）設計製作、日本工藤孝文醫師監修的美味減醣料理食譜，製作方法也相當容易喔！

【鹽起司韓國烤肉】

起司入口即化的感覺，令人欲罷不能！肉和蔬菜分開來炒，就能炒得脆脆的。

● 1人份

含醣量3.5g

熱量467 kcal

● 材料（2 人份）

雞腿肉--1 片（約300g）

鹽、胡椒粉--各適量

披薩用起司--100g

高麗菜--1/8 個（約150g）

鴻喜菇--1/2 包（約50g）

沙拉油--1/2 大匙

● 作法

1 ．雞肉切成小一點的一口大小，撒上1/4 小匙鹽，抓揉入味，再撒上少許的胡椒粉；高麗菜切成1cm 寬；鴻喜菇切除蒂頭，撕成小撮。

2 ．將沙拉油倒進平底鍋裡，雞肉帶皮的那一面朝下放進去，開中火將兩面煎成金黃色，取出備用。

3．把高麗菜和鴻喜菇放入平底鍋裡，撒上鹽、胡椒粉各少許，稍微拌炒一下，再放入煎至金黃色的雞腿肉，轉小火，蓋上鍋蓋，燜2 ～ 3 分鐘。將材料移到鍋邊，倒入起司粉，再燜煮一下，烤到起司融化即可關火。

雞肉的兩面都煎至半熟的狀態就可以先取出來了。重點在於要撒上大量的起司！

【鹽煮蘿蔔雞】

鹽煮蘿蔔雞。圖／幸福文化 提供

由於湯底充滿了雞肉菁華，不需用柴魚片或昆布熬湯，也能煮出優雅細緻的風味。

● 1人份

含醣量3.1g

熱量319 kcal

● 材料（2 人份）

雞腿肉--1 大片（約350g）

鹽--1 小匙

蘿蔔--250g

生薑末1 小匙，米酒1大匙，水2 又1/2 杯

● 作法

1．雞肉切成一口大小，放進大碗中，加鹽醃漬入味；蘿蔔切小一點的滾刀塊。

2．把A料倒進鍋子裡，加入雞肉丁，開大火，煮滾後再轉小火，撈除浮沫，雞肉翻面。加入蘿蔔塊，轉中火，蓋上鍋蓋煮8～10 分鐘後關火，不要掀開鍋蓋，燜到適溫就能吃了。

蘿蔔切成小一點的滾刀塊比較容易入味。剩下的湯汁再加點水一起煮，就成了一道湯。

※作者介紹：小喵 （おにゃ），知名料理研究家、料理部落客。

※監修者介紹：工藤孝文。減重門診、糖尿病內科醫生，福岡大學醫學系畢業後，前往愛爾蘭及澳洲留學。目前在福岡縣三山市的工藤內科治療肥胖及文明病的患者。

※備註：本文僅為一般家庭食譜參考，專業減重請洽醫院與專科醫師諮詢。

【以上文章摘自：書名《醫生保證瘦的減醣料理》、作者：小喵 （おにゃ）、譯者： 賴惠鈴、監修者： 工藤孝文、出版社：幸福文化 提供】

書名／《醫生保證瘦的減醣料理》、作者／小喵 （おにゃ）、譯者／ 賴惠鈴、監修者／ 工藤孝文、出版社：幸福文化 提供

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