桃園疾課行動線上國際講堂 思辨疫情的挑戰 報名抽好禮

桃園市政府青年事務局於國際青年日前（8月12日），推出「疾課行動線上講堂」，以全球疫情下的公民思辨為主軸，開設6大主題、14堂系列免費課程，首波線上講堂今天起開放報名，計畫邀集1000名青年探討與省思疫情帶來的挑戰和機會。

6大主題為「教育新型態‐無國界新教育」、「網路社交‐人與人線上的連結」、「私權與公權‐天秤的兩端」、「鎖國與封城-防疫經驗談」、「國際合作-後疫情的永續發展」、「疫情的社會事與心理事」等，結合全球趨勢與日常生活的14堂課程，將於7 月17至30日每晚於視訊會議平台，開設各1小時的線上互動講堂，由跨國界、跨領域的講師群分享自身經驗與觀點，激發青年進行多元角度的探討與省思。

「疾課行動線上講堂」師資群包括知名前美商高階經理人布姐Brenda、台灣數位外交協會理事長郭家佑、高中公民教科書作者周維毅，與把優格當精品賣實踐1%綠色改變的馬修嚴選執行長王世煌，還有以「做工的人」感動大眾關懷勞工議題的知名作家林立青，陣容堅強。

「疾課行動線上講堂」有兩場採全英文授課，除了以國外為出發點，分享疫情下生活經驗的印度女孩Anjali Nath，呼籲「在台灣的外國人不是局外人」的知名藝人吳鳳也來參一咖，讓在台灣的外籍學生能共襄盛舉，透過來自不同國度青年的防疫視角，看見疫情之後的國際新局。

青年局顏蔚慈局長表示，聯合國將每年8月12日定為國際青年日，在這即將到來屬於青年的日子，邀請關心疫情下國際百態的青年在雲端中響應，歡迎35歲以下青年踴躍報名，提升自我累積能量，為世界注入青年世代的觀點和希望。