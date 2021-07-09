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FENDI秋冬高訂藉由骨董服裝讓雕像、建築復活新生 重返古羅馬輝煌榮光

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI 2021秋冬高級訂製服以古羅馬的榮光為概念發想。圖／FENDI提供
FENDI 2021秋冬高級訂製服以古羅馬的榮光為概念發想。圖／FENDI提供

緩慢、優雅、層次紛然，FENDI 2021秋冬高級訂製服大秀在李希特（Max Richter）的新古典主義音樂中展開，從拱門當中的窺探、穿梭迴廊的身影中，奢華細緻地呈現出品牌工匠的技藝，以及Kim Jones對骨董服裝的鍾情，藉由珍珠母、絲綢緹花、大理石製成的雕刻珠寶，重返古羅馬的全盛時期，熠熠生輝。

Kim Jones受到已故義大利名導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）的觀察所啟發，在現代摩登的羅馬氛圍中，串聯起新與舊、現在與過去，透過帕索里尼詩情畫意的鏡頭，Kim Jones探索這座擁有輝煌歷史的迷人城市，以高級訂製服的輪廓、面料，來表現創作者往往是一個過客，卻可以藉由作品傳世的概念。

高級訂製服發表影片，由《以你的名字呼喚我》電影導演盧卡．格達戈尼諾（Luca Guadagnino）掌鏡拍攝，Kim Jones表示他的影像作品和帕索里尼一樣，「會觸及與『當下』這個主題有關的內容。」盧卡．格達戈尼諾也說明他的影像風格，「歷史學家的目光是直視歷史，但像帕索里尼這樣的電影大師暨詩人在看待歷史時，視線是昇華的，在他凝視的目光中，歷史像是用緊迫且微妙的心態去占有『現在』，以過去進入現在，與我們同存在這個時空當中。」

因此，在一套套骨董服裝重現的作品中，可以直觀過去、現在兩股時間的重疊，將骨董皮草、織物，重製成朦朧隱約的絲綢緹花；單針（Cornely）刺繡、水晶珠子的鑲嵌，轉化過往的詩意風情。Kim Jones並將FENDI Palazzo總部四周的羅馬雕像轉變為鮮活的元素，運用錯視圖案的絲綢表現大理石雕像上的縐褶，建築物上的拱門則變成鞋跟的線條，雕像輪廓蘊含的力量化為蕾絲迷你裙，用複雜刺繡表現經典的渦旋圖樣。義大利石材的不朽魅力，轉變為柔軟的皮革嵌花，手工雕刻珠寶則直接由義大利大理石製成；薄紗洋裝、包款及鞋履上搖曳影綽的馬賽克圖案，來自珍珠母所鑲嵌出的層疊圖形，在李希特的Arbenita、November、Sarajevo等樂章的鋪陳、呢喃、激越中，以高訂華服重現古羅馬世界中心的輝煌。

栩栩如生的刺繡呈現FENDI工坊的精湛工藝。圖／FENDI提供
栩栩如生的刺繡呈現FENDI工坊的精湛工藝。圖／FENDI提供
大理石或寶石製成的雕刻珠寶，是古羅馬的華麗縮影。圖／FENDI提供
大理石或寶石製成的雕刻珠寶，是古羅馬的華麗縮影。圖／FENDI提供
FENDI Palazzo總部建築物的拱門則變成鞋跟的線條。圖／FENDI提供
FENDI Palazzo總部建築物的拱門則變成鞋跟的線條。圖／FENDI提供
饒富創意的剪裁、精緻的刺繡點綴，打造FENDI高訂兼容大器與細膩之美。圖／FENDI提供
饒富創意的剪裁、精緻的刺繡點綴，打造FENDI高訂兼容大器與細膩之美。圖／FENDI提供
FF Logo轉化為包款側邊的金屬鑲嵌，刻意刷舊表現古韻之美。圖／FENDI提供
FF Logo轉化為包款側邊的金屬鑲嵌，刻意刷舊表現古韻之美。圖／FENDI提供
薄紗洋裝上影綽的馬賽克圖案，來自珍珠母所鑲嵌出的層疊圖案。圖／FENDI提供
薄紗洋裝上影綽的馬賽克圖案，來自珍珠母所鑲嵌出的層疊圖案。圖／FENDI提供
宛如大理石的雲紋點綴氣勢驚人的高訂系列。圖／FENDI提供
宛如大理石的雲紋點綴氣勢驚人的高訂系列。圖／FENDI提供
波斯羔羊皮拼接而成的斗篷有令人心折的輪廓。圖／FENDI提供
波斯羔羊皮拼接而成的斗篷有令人心折的輪廓。圖／FENDI提供
輕盈搖曳的羽飾，表現浪漫的情懷。圖／FENDI提供
輕盈搖曳的羽飾，表現浪漫的情懷。圖／FENDI提供
FEDNI高訂將雕像上的線條轉化為服裝的縐褶。圖／FENDI提供
FEDNI高訂將雕像上的線條轉化為服裝的縐褶。圖／FENDI提供
FENDI 2021秋冬高級訂製服以古羅馬的榮光為概念發想。圖／FENDI提供
FENDI 2021秋冬高級訂製服以古羅馬的榮光為概念發想。圖／FENDI提供

義大利 羅馬 珠寶

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