FENDI秋冬高訂藉由骨董服裝讓雕像、建築復活新生 重返古羅馬輝煌榮光
緩慢、優雅、層次紛然，FENDI 2021秋冬高級訂製服大秀在李希特（Max Richter）的新古典主義音樂中展開，從拱門當中的窺探、穿梭迴廊的身影中，奢華細緻地呈現出品牌工匠的技藝，以及Kim Jones對骨董服裝的鍾情，藉由珍珠母、絲綢緹花、大理石製成的雕刻珠寶，重返古羅馬的全盛時期，熠熠生輝。
Kim Jones受到已故義大利名導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）的觀察所啟發，在現代摩登的羅馬氛圍中，串聯起新與舊、現在與過去，透過帕索里尼詩情畫意的鏡頭，Kim Jones探索這座擁有輝煌歷史的迷人城市，以高級訂製服的輪廓、面料，來表現創作者往往是一個過客，卻可以藉由作品傳世的概念。
高級訂製服發表影片，由《以你的名字呼喚我》電影導演盧卡．格達戈尼諾（Luca Guadagnino）掌鏡拍攝，Kim Jones表示他的影像作品和帕索里尼一樣，「會觸及與『當下』這個主題有關的內容。」盧卡．格達戈尼諾也說明他的影像風格，「歷史學家的目光是直視歷史，但像帕索里尼這樣的電影大師暨詩人在看待歷史時，視線是昇華的，在他凝視的目光中，歷史像是用緊迫且微妙的心態去占有『現在』，以過去進入現在，與我們同存在這個時空當中。」
因此，在一套套骨董服裝重現的作品中，可以直觀過去、現在兩股時間的重疊，將骨董皮草、織物，重製成朦朧隱約的絲綢緹花；單針（Cornely）刺繡、水晶珠子的鑲嵌，轉化過往的詩意風情。Kim Jones並將FENDI Palazzo總部四周的羅馬雕像轉變為鮮活的元素，運用錯視圖案的絲綢表現大理石雕像上的縐褶，建築物上的拱門則變成鞋跟的線條，雕像輪廓蘊含的力量化為蕾絲迷你裙，用複雜刺繡表現經典的渦旋圖樣。義大利石材的不朽魅力，轉變為柔軟的皮革嵌花，手工雕刻珠寶則直接由義大利大理石製成；薄紗洋裝、包款及鞋履上搖曳影綽的馬賽克圖案，來自珍珠母所鑲嵌出的層疊圖形，在李希特的Arbenita、November、Sarajevo等樂章的鋪陳、呢喃、激越中，以高訂華服重現古羅馬世界中心的輝煌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言