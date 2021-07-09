FENDI秋冬高訂藉由骨董服裝讓雕像、建築復活新生 重返古羅馬輝煌榮光

緩慢、優雅、層次紛然，FENDI 2021秋冬高級訂製服大秀在李希特（Max Richter）的新古典主義音樂中展開，從拱門當中的窺探、穿梭迴廊的身影中，奢華細緻地呈現出品牌工匠的技藝，以及Kim Jones對骨董服裝的鍾情，藉由珍珠母、絲綢緹花、大理石製成的雕刻珠寶，重返古羅馬的全盛時期，熠熠生輝。

Kim Jones受到已故義大利名導演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）的觀察所啟發，在現代摩登的羅馬氛圍中，串聯起新與舊、現在與過去，透過帕索里尼詩情畫意的鏡頭，Kim Jones探索這座擁有輝煌歷史的迷人城市，以高級訂製服的輪廓、面料，來表現創作者往往是一個過客，卻可以藉由作品傳世的概念。

高級訂製服發表影片，由《以你的名字呼喚我》電影導演盧卡．格達戈尼諾（Luca Guadagnino）掌鏡拍攝，Kim Jones表示他的影像作品和帕索里尼一樣，「會觸及與『當下』這個主題有關的內容。」盧卡．格達戈尼諾也說明他的影像風格，「歷史學家的目光是直視歷史，但像帕索里尼這樣的電影大師暨詩人在看待歷史時，視線是昇華的，在他凝視的目光中，歷史像是用緊迫且微妙的心態去占有『現在』，以過去進入現在，與我們同存在這個時空當中。」