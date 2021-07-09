快訊

入境基因定序出爐！有Delta、Gamma還有特殊英國變異株

安穩僱用計畫2.0版擴大適用 雇主和勞工最高領3萬和2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊丞琳霸氣喊「可愛只是我的萬分之一」 奪Seiko LUKIA系列女表代言人

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本鐘表大廠Seiko正式宣布，由楊丞琳擔任品牌台灣區全新女表代言人。圖／Seiko提供
日本鐘表大廠Seiko正式宣布，由楊丞琳擔任品牌台灣區全新女表代言人。圖／Seiko提供

繼中國市場邀請了歐陽娜娜、日本市場找來「神之胸」封號女星池田依来沙取代綾瀨遙，成為新任Seiko LUKIA系列女表代言人後。台灣亦起用了演、歌雙棲的女星楊丞琳擔任此一任務，讓她在形象廣告中也霸氣喊出「可愛只是我的萬分之一」，暗示不要小看女性的多元可變性。

楊丞琳出道已20年，身兼歌手、演員、主持人等多重身分，更擁有三金入圍資歷加持，因此有著「全能天后」封號。雖已嫁作人婦，但幹練又帶有女性柔美一面的她，依舊是各品牌的最愛，時常受邀出席時尚活動。此次，獲得Seiko青睞與池田依来沙、歐陽娜娜並肩成為LUKIA系列女表代言人，就在於楊丞琳對於自我要求的不妥協，從出道時「可愛教主」的標籤，到如今天后地位，說明了女性的百變可能。因此，在設定好的形象廣告短片裡，楊丞琳展露絕對自信，並高喊「你的100分不要給我，我是120分的女人」。

而在廣告中，楊丞琳也詮釋了全新LUKIA太陽能女表，呼應了她自信、不盲從時尚的個人特質。廣告中配戴的SUT418J1表款採用玫瑰金色呈現，適中的尺寸加上經細膩打磨處理的玫瑰金鍊帶，還有表盤上若隱若現的印刷花瓣壓紋，使整體質感再升級。另一款的電波SSQV081J女表，則跳脫以往LUKIA的粉嫩色系，以「黑色」為主題，透過鈦金屬材質打造，搭配飾有花瓣圖騰的黑色表盤。為使質感更顯俐落，過去在表盤外圈的時區城市名，移至表殼側邊呈現；用於調整時區的按鈕亦加入隱形設計巧思，讓輪廓更為簡約大器。

Seiko Lukia SUT418J1太陽能女表，玫瑰金鍍精鋼表殼、表鍊23,500元。圖／Seiko提供
Seiko Lukia SUT418J1太陽能女表，玫瑰金鍍精鋼表殼、表鍊23,500元。圖／Seiko提供

Seiko Lukia SSQV081J太陽能電波女表，鈦金屬表殼、表鍊29,500元。圖／Seiko提供
Seiko Lukia SSQV081J太陽能電波女表，鈦金屬表殼、表鍊29,500元。圖／Seiko提供

廣告 時區

延伸閱讀

捨棄雄蛋…10分鐘震撼影片首曝光 楊丞琳哽咽吐心聲

歐陽娜娜「真實未修圖」流出！網看超肉線條驚：又胖了

楊丞琳帥起來真的就沒李榮浩的事了！詮釋台帥風服裝形象大片

楊丞琳37歲生日快樂「二寶」不藏私 老公僅8字閃爆

相關新聞

炎夏酷暑難耐？趕緊來一碗透心涼的冰品吧！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「冰品」話題的網路聲量表現，帶您了解熱門夏季的冰品，以及人氣的冰品口味有哪些。

楊丞琳霸氣喊「可愛只是我的萬分之一」 奪Seiko LUKIA系列女表代言人

繼中國市場邀請了歐陽娜娜、日本市場找來「神之胸」封號女星池田依来沙取代綾瀨遙，成為新任Seiko LUKIA系列女表代言...

台中搶微解封商機！飯店出招打疫苗、辦公有優惠

中央宣布三級警戒延長到7月26日，餐飲業7月13日起「微解封」。台中公園智選假日飯店今天說，隨著本土疫情逐漸趨緩，以及新...

急轉彎！饗賓餐旅旗下7品牌「暫停內用」了

昨日指揮中心才宣布「微解封」，今天各縣市政府首長陸續發布「暫停內用」新指令，饗賓餐旅旗下7個品牌、46家店，從昨日歡喜接...

蝦皮購物推理膚寶水、VICHY、CeraVe適樂膚超級品牌日

瞄準居家保養需求，蝦皮購物宣布即日起至7月11日聯手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚等三大品牌推出「超級新品...

微解封 飯店Buffet再等等！這4大餐廳「暫緩開放」

昨日宣布「微解封」，不少餐廳電話已接到手軟，但星級飯店三大Buffet餐廳則選擇「暫緩開放」，包括晶華酒店的栢麗廳、君悅酒店的凱菲屋、台北喜來登的十二廚，以及台北國泰萬怡MJ Kitchen。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。