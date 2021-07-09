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楊丞琳霸氣喊「可愛只是我的萬分之一」 奪Seiko LUKIA系列女表代言人
繼中國市場邀請了歐陽娜娜、日本市場找來「神之胸」封號女星池田依来沙取代綾瀨遙，成為新任Seiko LUKIA系列女表代言人後。台灣亦起用了演、歌雙棲的女星楊丞琳擔任此一任務，讓她在形象廣告中也霸氣喊出「可愛只是我的萬分之一」，暗示不要小看女性的多元可變性。
楊丞琳出道已20年，身兼歌手、演員、主持人等多重身分，更擁有三金入圍資歷加持，因此有著「全能天后」封號。雖已嫁作人婦，但幹練又帶有女性柔美一面的她，依舊是各品牌的最愛，時常受邀出席時尚活動。此次，獲得Seiko青睞與池田依来沙、歐陽娜娜並肩成為LUKIA系列女表代言人，就在於楊丞琳對於自我要求的不妥協，從出道時「可愛教主」的標籤，到如今天后地位，說明了女性的百變可能。因此，在設定好的形象廣告短片裡，楊丞琳展露絕對自信，並高喊「你的100分不要給我，我是120分的女人」。
而在廣告中，楊丞琳也詮釋了全新LUKIA太陽能女表，呼應了她自信、不盲從時尚的個人特質。廣告中配戴的SUT418J1表款採用玫瑰金色呈現，適中的尺寸加上經細膩打磨處理的玫瑰金鍊帶，還有表盤上若隱若現的印刷花瓣壓紋，使整體質感再升級。另一款的電波SSQV081J女表，則跳脫以往LUKIA的粉嫩色系，以「黑色」為主題，透過鈦金屬材質打造，搭配飾有花瓣圖騰的黑色表盤。為使質感更顯俐落，過去在表盤外圈的時區城市名，移至表殼側邊呈現；用於調整時區的按鈕亦加入隱形設計巧思，讓輪廓更為簡約大器。
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