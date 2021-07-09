台中搶微解封商機！飯店出招打疫苗、辦公有優惠

中央宣布三級警戒延長到7月26日，餐飲業7月13日起「微解封」。台中公園智選假日飯店今天說，隨著本土疫情逐漸趨緩，以及新冠肺炎疫苗接種人數逐漸增加，因應「微解封」商機，推出「打疫苗享優惠」住房專案，憑疫苗接種紀錄卡入住，即可升等入住園景客房，加碼再送丰盛餐盒及館內餐飲8折優惠；豐邑機構旗下的台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅推出「日租飯店辦公優惠專案」。

台中市衛生局說明，餐飲業者自7月13日起適度鬆綁，民眾至夜市以外的其他餐飲場所內用，須實聯制。用餐外全程戴口罩，且要保持顧客用餐距離；管控餐廳入場人數， 每人須保持1.5公尺社交距離為原則，營業分流，避免人潮擁擠；避免點餐及收付款交叉汙染；提供酒精類飲料進行營業時間管制。

台中公園智選假日飯店說明，配合中央疫情指揮中心規定，除維持社交距離、全程配戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒及人流管制等措施，飯店櫃檯加設透明隔板，避免櫃檯人員與入住旅客直接接觸。早餐改為個人餐盒，並提供無接觸送餐服務。隨著疫情警戒限制逐步放寬，搶先推出「打疫苗享優惠」住房專案，詳情可至官網查詢。

豐邑逢甲商旅說，日租飯店辦公優惠專案為上午8時到晚上6時、10個小時，950元起；咖啡茶飲免費喝，提供高速網路，另有影印、傳真商務文書列印服務。同時推出商務餐盒100元起，使用此專案多為異地出差洽公的商務客，頗獲好評。

走時尚潮牌路線的台中豐邑Moxy酒店也推出飯店日租辦公專案到8月31日止，上午8時到晚上6時10個小時，1100元起，網路無限使用，咖啡暢飲，如加價300元，可以有500元的餐飲抵用券。另有16種特製調酒跟餐點外帶8折。