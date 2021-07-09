蝦皮購物推理膚寶水、VICHY、CeraVe適樂膚超級品牌日

瞄準居家保養需求，蝦皮購物宣布即日起至7月11日聯手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚等三大品牌推出「超級新品日」，搶先電商開賣重磅新品；7月12日至7月15日再由「超級品牌日」理當煥膚節接檔推出限量組合1元瘋搶。此外，蝦皮購物也推出居家健身器材下殺2折起。

蝦皮購物攜手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚接連推出「超級新品日」、「超級品牌日」兩大強檔，即日起至7月11日「超級新品日」開跑，蝦皮購物搶先電商首賣新品「理膚寶水極效三重酸煥膚精華獨家7件組」活動優惠價1,580元；限定組合「理膚寶水極效三重酸煥膚精華＋淨痘無瑕極效精華新品限定2＋10件組」活動價2,530元，現省破千元；「VICHY薇姿火山能量激活安瓶限定7件組」特價36折；「VICHY薇姿火山能量激活安瓶＋火山礦物溫泉水5件組」2,000元有找。

7月12日至7月15日理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚「超級品牌日」接力祭優惠，三大品牌特價36折起，「VICHY薇姿火山能量微精華1＋6件組」46折活動價737元、「理膚寶水B5彈潤修復精華」2罐3,000元有找、「CeraVe適樂膚長效清爽保濕乳9件組」活動價594元。超級品牌日活動期間，不限金額下單再抽價值66,800元的健身魔鏡，每天凌晨0點、中午12點還有限量禮盒1元瘋搶，7月12日凌晨0點開搶「理膚寶水彈潤透亮抗老珠寶禮盒」，7月13日凌晨0點開搶「理膚寶水全方位油痘粉刺照護禮盒」，7月14日凌晨0點開搶「VICHY薇姿穩定肌膚之旅火山禮盒」、「CeraVe迪士尼奇肌潤澤禮盒組」。

此外，7月12日至7月15日蝦皮購物站內遊戲「蝦皮切切樂」也將推出限定好禮，活動期間玩遊戲就有機會抽中價值18,158元的理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚一年份保養品。