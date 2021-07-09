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微解封 飯店Buffet再等等！這3大餐廳「暫緩開放」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
凱菲食集Cafe Mart評價高，圖為中式餐檯功夫現炒外帶。圖／台北君悅提供
凱菲食集Cafe Mart評價高，圖為中式餐檯功夫現炒外帶。圖／台北君悅提供

昨日宣布「微解封」，不少餐廳電話已接到手軟，但星級飯店三大Buffet餐廳則選擇「暫緩開放」，包括晶華酒店的栢麗廳、君悅酒店的凱菲屋，以及台北喜來登的十二廚。

其中，台北君悅將持續提供「凱菲食集」外帶餐飲服務至8月底；台北喜來登的十二廚自開門改變型態為「販」店後，供應數十款的外帶餐盒，最高一天可賣破3千個，至於何時開放，業者指稱「視疫情決定」。

台北君悅表示，因應政府的微解封政策，自上周起即密集的購置隔板裝置、調整餐飲營運人力安排，目前計畫仍持續提供「凱菲食集」外帶餐飲服務至8月底，8月1日視疫情穩定情況，加開雲錦中餐廳、Cheers迎賓廊及寶艾西餐廳，內用將確實加裝隔板及梅花座規範，提供「套餐式」餐點予民眾內用。

決定營運至8月底的「凱菲食集 Café Mart」，每日上午11點至晚間7點推出，全天候供應即食海鮮、現切爐烤牛小排、美式豬肋排、南洋烤雞等海陸大餐，還有道地印度烤餅、鮮魚咖哩、港式燒臘、蔬食沙拉吧、功夫熱炒及日式丼飯與手作烘焙甜點等，外帶價格自20元至900元不等，預約並在指定時段取餐，還可採「君悅得來速」方式，細節用心、評價頗高。

台北喜來登大飯店最早變身為「大販店」，一口氣推出30款風味餐盒、150元起，還包括滷味、炸烤物、蛋糕麵包、冷凍包等上百種商品，可一次購足。業者表示，館內外賣店自擴大為賣場化營運，業績翻倍成長，單日迎來超過400人次消費高峰，創下破3千個的餐盒銷售。

台北喜來登表示，十二廚將暫不開放內用，維持外賣型式，至於其他餐廳是否開放、如何營運，「得等市府公布細則後再討論」。

台北喜來登十二廚變身「大販店」，餐盒超熱賣。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚變身「大販店」，餐盒超熱賣。圖／台北喜來登提供

喜來登 疫情 酒店

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