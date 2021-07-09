太討喜！RICHARD MILLE推彩色陶瓷RM 07-01限量女表

變動的時代，「膠囊」風潮正興盛。所謂的膠囊系列是指有別傳時裝精品產業一年春夏、秋冬兩次的大型發表，在季節交替之際採取小批量、快閃的形式發表。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出以明快色彩為主軸的RM 07-01彩色陶瓷女士腕表，透過三款色彩鮮明對比的時計，結合手工璣鏤雕花（Guilloche）工藝，呈現一組令人莞爾的夏日時光進行曲，頑皮且詼諧。

包含RM 07-01 Pastel Blue、RM 07-01 Pastel Pink，以及RM 07-01 Pastel Lavender的三款腕表，具備色彩與材質的雙重拼接，疊加上饒富趣味的幾何圖形，有工藝賞玩之處，也為腕表賦予歡樂的明快能量，宛如一件高級珠寶。面盤正中央的橢圓形視覺，同時揉和陶瓷、橡膠，與以璣鏤雕花（Guilloche）加工的金屬三種物料，異材質的拼接組合，更讓柔軟、光潔、閃耀，三位一體。

所謂「璣鏤雕花」工藝歷史可溯及十六世紀。面盤上的璣鏤飾紋是由獨立而重複的線條組成，置表師透過手動車床進而切割而成的線條不斷交叉重疊，進而組成不同圖案。雖然與機芯的精準度並無直接關聯，卻是外顯、直觀的面盤精雕工藝之一，僅散見於部分高級鐘表品牌。

除此之外，色彩上的衝撞對比，更是RM 07-01 Coloured Ceramics系列腕表最為值得玩味的所在。且看TZP粉紅色陶瓷表殼撞上了蔚藍、丁香紫的橡膠表帶；另一枚TZP粉紫色陶瓷表殼則和珊瑚紅、橘色橡膠表帶擦出動感花火；第三款的TZP粉藍色陶瓷表殼則與橄欖綠、水綠色橡膠表帶相映成趣，而每一只腕表都像小女孩不小心在白色畫布上潑灑了水彩顏料，意外展現出童心未泯的藝術天份，令人心頭暖暖。為此RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat表示，「在邁阿密見到的裝飾藝術風格建築使我靈光乍現，這些柔和的色彩和大膽的圖案是如此與眾不同，所傳達的氣氛和態度令人讚歎。」

事實上，即便展現出色彩、異材質混搭的絕佳品味，RM 07-01 Coloured Ceramics系列腕表同樣具備品牌在高科技材質運用的強項特色。表殼所使用的「TZP陶瓷」特色為輕量化、低過敏的親膚性，以及耐用耐刮的特質，幾乎不會留下刮痕。其表殼尺寸約為31.40 x 45.23 x 11.85毫米。