太討喜！RICHARD MILLE推彩色陶瓷RM 07-01限量女表
變動的時代，「膠囊」風潮正興盛。所謂的膠囊系列是指有別傳時裝精品產業一年春夏、秋冬兩次的大型發表，在季節交替之際採取小批量、快閃的形式發表。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出以明快色彩為主軸的RM 07-01彩色陶瓷女士腕表，透過三款色彩鮮明對比的時計，結合手工璣鏤雕花（Guilloche）工藝，呈現一組令人莞爾的夏日時光進行曲，頑皮且詼諧。
包含RM 07-01 Pastel Blue、RM 07-01 Pastel Pink，以及RM 07-01 Pastel Lavender的三款腕表，具備色彩與材質的雙重拼接，疊加上饒富趣味的幾何圖形，有工藝賞玩之處，也為腕表賦予歡樂的明快能量，宛如一件高級珠寶。面盤正中央的橢圓形視覺，同時揉和陶瓷、橡膠，與以璣鏤雕花（Guilloche）加工的金屬三種物料，異材質的拼接組合，更讓柔軟、光潔、閃耀，三位一體。
所謂「璣鏤雕花」工藝歷史可溯及十六世紀。面盤上的璣鏤飾紋是由獨立而重複的線條組成，置表師透過手動車床進而切割而成的線條不斷交叉重疊，進而組成不同圖案。雖然與機芯的精準度並無直接關聯，卻是外顯、直觀的面盤精雕工藝之一，僅散見於部分高級鐘表品牌。
除此之外，色彩上的衝撞對比，更是RM 07-01 Coloured Ceramics系列腕表最為值得玩味的所在。且看TZP粉紅色陶瓷表殼撞上了蔚藍、丁香紫的橡膠表帶；另一枚TZP粉紫色陶瓷表殼則和珊瑚紅、橘色橡膠表帶擦出動感花火；第三款的TZP粉藍色陶瓷表殼則與橄欖綠、水綠色橡膠表帶相映成趣，而每一只腕表都像小女孩不小心在白色畫布上潑灑了水彩顏料，意外展現出童心未泯的藝術天份，令人心頭暖暖。為此RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat表示，「在邁阿密見到的裝飾藝術風格建築使我靈光乍現，這些柔和的色彩和大膽的圖案是如此與眾不同，所傳達的氣氛和態度令人讚歎。」
事實上，即便展現出色彩、異材質混搭的絕佳品味，RM 07-01 Coloured Ceramics系列腕表同樣具備品牌在高科技材質運用的強項特色。表殼所使用的「TZP陶瓷」特色為輕量化、低過敏的親膚性，以及耐用耐刮的特質，幾乎不會留下刮痕。其表殼尺寸約為31.40 x 45.23 x 11.85毫米。
手表動力則由品牌自製的CRMA2自動上鍊機芯帶來動能，自動上鍊鏤空機芯具備時鐘、分鐘與日期顯示，並具備可變慣性的幾何結構自動盤。其中經微噴砂和電漿處理的鈦合金機芯同樣具備輕量化與高強度特點；而可變慣性的5N紅金自動盤，則確保適應配戴者生活習慣，以隨時維持機芯最佳的上鍊狀態。三款腕表皆採限量50只發行，訂價則約474萬元。
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