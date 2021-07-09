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Straight A校園門市MacBook Pro教育價再限量送AirPods

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
STUDIO A即日起至9月30日在 Straight A 校園門市推出「Back to school」開學季，Mac系列可享好禮7選1優惠，最高現省11,204元。圖／STUDIO A提供
STUDIO A即日起至9月30日在 Straight A 校園門市推出「Back to school」開學季，Mac系列可享好禮7選1優惠，最高現省11,204元。圖／STUDIO A提供

為了迎接新學期來臨，STUDIO A即日起至9月30日在 Straight A 校園門市推出「Back to school」開學季，全台大學師生可於Straight A官網先行預約，購機時憑學生證或教職員證即可享教育優惠，同時提供「宅配」及「14家校園門市店取」服務，另外配合學生住校需求，也將推出指定區域「2hr快送」，協助同學在疫情期間也能安心取機。MacBook Pro系列教育價除了可省3,100元之外，再送AirPods、限量100組送完為止，加購SA Care 2.0全方位保障計畫，可享主機主機5%回饋；購買iPad系列搭配Apple Pencil同享教育價優惠，再回饋最高1,000元購物金，2021年最新上市的iPad Pro M1款式也在此波優惠機種中。

Straight A目前在海洋、政大、文化、淡江、台北大學、輔大、清華、中央、東海、中興、亞洲、成大、逢甲、高雄師範大學共有14家Apple校園門市，即日起至9月30日前憑大專院校學生證、教職員證或中小學及幼兒園學校之教職員證，均可以教育優惠價格購買Mac、iPad全系列產品。購買最新上市的13吋MacBook Pro Ｍ1 256GB款式，原價39,900元、教育價36,800元，再送價值5,290元的AirPods，等於現省8,390元，限量100組送完為止，也可選擇加購 AirPods Pro優惠價3,000元、限量200組；若選擇13吋MacBook Pro M1 512GB款式，可以2,990元加購包含Pix時尚背包、j5 create 4合1螢幕轉接器、VAP高效抗菌液組等的「防疫大禮包」（總價值9,720元，限量100組），再搭配使用中信LINE Pay卡3%回饋，最高可省11,204元。

STUDIO A即日起至9月30日在 Straight A 校園門市推出「Back to school」開學季，購買MacBook Pro系列送AirPods，限量100組送完為止。圖／STUDIO A提供
STUDIO A即日起至9月30日在 Straight A 校園門市推出「Back to school」開學季，購買MacBook Pro系列送AirPods，限量100組送完為止。圖／STUDIO A提供

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