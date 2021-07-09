新北餐飲「不解封」！Mega 50海陸餐外帶45折、現省3千

中央流行疫情指揮中心昨日宣布三級警戒延長至7月26日，部份管制「微解封」，但新北市長侯友宜今(9)早上宣布，三級警戒期間，新北市餐飲仍不開放內用、一律採外帶。號稱「新北美食地標」的Mega 50隨即推出「史上最低」優惠，限量「2人份超豪華海陸霸王餐」外帶價45折、現省3千元。

Mega 50餐飲及宴會表示，將以「三級微解、定價鬆綁」的訴求，推出「2人份超豪華海陸霸王餐45折」，提供自取居家享用，雙主菜包含20盎司爐烤美國濕式熟成肋眼牛肉、蒜香乳酪深海龍蝦，以及香料烤時蔬、奶油薯泥、巧達濃湯，外加精選西班牙紅酒一瓶、哈根達斯迷你杯冰淇淋4杯，原價5,520元，特價2,500元。即日起至7月16日接受預訂，7月16日至18日可供取餐外帶，限量銷售，售完為止。

Mega 50目前變身「宅家私廚」，匯集旗下三間餐廳的中西招牌美食，每天新鮮現做，提供外帶和外送服務，此外，也推出全手工自製的冷凍食品，最熱賣的「七彩寶石水餃」，一包七種顏色、風味各異；另外各種冷凍熟食料理包，如泰式紅咖哩牛肉、日式蜂蜜咖哩豬肉、和義式蕃茄蕈菇肉醬等，輕鬆加熱即可配麵或配飯，疫情宅家時刻，也大受歡迎。

「Mega 50餐飲及宴會」位於新北地標百揚大樓的最頂層，為遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。疫情期間無法內用，餐廳以提供外帶外送為主。相關資訊可洽：02-7705-9704。