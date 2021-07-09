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手刀快搶！Moonrock X 沼澤 限量甜點調飲組ig預購中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
設計感鮮明的Moonrock，開店以來已成台南人氣必訪酒吧之一。圖 / Moonrock提供。
設計感鮮明的Moonrock，開店以來已成台南人氣必訪酒吧之一。圖 / Moonrock提供。

防疫期間，知名餐飲店家的聯手已成消費者的聰明話題之選。台南知名酒吧Moonrock與同為台南在地老屋咖啡館沼澤Marsh聯手推出「鏡月水向」企畫，同時將moonrock的調酒打造成甜點、把沼澤的風景調製成無酒精調飲，商品限量僅100組，誘客手刀下訂。

「滿月」泡芙使用了四季春茶、水梨酒、鳳梨、榛果為原料，在茶香中混合了水梨與鳳梨的甜美果香，「新月」泡芙則使用了咖啡、可可與裸麥威士忌，屬於「鬼風味泡芙」，因風味靈感來自moonrock的友好店家「鬼咖啡」的喜好口味；第三款的「鏡月」則屬無酒精調飲，將杜松子、蒔蘿、薄荷、綠豆蔻、黃瓜與野薑花巧妙調合，清香芬芳。

「鏡月水向」調飲組將包含滿月泡芙2個、新月泡芙2個與鏡月無酒精調飲2份，每份1,000元、需冷凍保存，並將於7月9日（五）中午12點起，在moonrock與沼澤Marsh雙方官方instagram帳號開放預購。一次入手兩大名店調飲與甜點的機會，限量100組，物以稀為貴、售完為止。

Moonrock與老屋咖啡館沼澤Marsh聯手推出「鏡月水向」企畫，將moonrock的調酒打造成甜點、也把沼澤的風景調製成無酒精調飲，限量100組，誘客手刀下訂。圖 / Moonrock提供。
Moonrock與老屋咖啡館沼澤Marsh聯手推出「鏡月水向」企畫，將moonrock的調酒打造成甜點、也把沼澤的風景調製成無酒精調飲，限量100組，誘客手刀下訂。圖 / Moonrock提供。
清爽的調飲與甜點限量100組，將於7月9日（五）中午12點於Moonrock與沼澤的官方instagram開放預購。圖 / Moonrock提供。
清爽的調飲與甜點限量100組，將於7月9日（五）中午12點於Moonrock與沼澤的官方instagram開放預購。圖 / Moonrock提供。
藏身老屋的沼澤Ｍarsh，是台南人氣高漲的仙氣咖啡廳。圖 / Moonrock提供。
藏身老屋的沼澤Ｍarsh，是台南人氣高漲的仙氣咖啡廳。圖 / Moonrock提供。

咖啡館 酒精 甜點

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