手刀快搶！Moonrock X 沼澤 限量甜點調飲組ig預購中

防疫期間，知名餐飲店家的聯手已成消費者的聰明話題之選。台南知名酒吧Moonrock與同為台南在地老屋咖啡館沼澤Marsh聯手推出「鏡月水向」企畫，同時將moonrock的調酒打造成甜點、把沼澤的風景調製成無酒精調飲，商品限量僅100組，誘客手刀下訂。

「滿月」泡芙使用了四季春茶、水梨酒、鳳梨、榛果為原料，在茶香中混合了水梨與鳳梨的甜美果香，「新月」泡芙則使用了咖啡、可可與裸麥威士忌，屬於「鬼風味泡芙」，因風味靈感來自moonrock的友好店家「鬼咖啡」的喜好口味；第三款的「鏡月」則屬無酒精調飲，將杜松子、蒔蘿、薄荷、綠豆蔻、黃瓜與野薑花巧妙調合，清香芬芳。