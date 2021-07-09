快訊

三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

PLG／簡浩帶槍投靠 夢想家小球部隊火力再升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

炎夏酷暑難耐？趕緊來一碗透心涼的冰品吧！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
來一碗透心涼的冰品吧！人氣冰品口味排行榜。 圖片來源/Unsplash
來一碗透心涼的冰品吧！人氣冰品口味排行榜。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「冰品」話題的網路聲量表現，帶您了解熱門夏季的冰品，以及人氣的冰品口味有哪些。

炎炎夏日來臨，持續炎熱的高溫實在讓人很難受，除了吹冷氣解熱、買手搖飲解渴之外，要是能再來一枝消暑的冰品就太幸福了，近期許多超商也與網紅、知名餐廳等合作推出聯名冰品，吸引大眾目光，讓民眾吃冰的選擇越來越多樣。

消暑就是要吃冰 「冰淇淋」奪話題聲量之冠

六大夏日冰品網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
六大夏日冰品網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

在各式各樣的冰品種類中，「冰淇淋」以破十萬則的網路聲量，大勝其餘冰品選手，勇奪話題討論度第一，除了經典的冰淇淋品牌紛紛祭出優惠活動，一解民眾的暑氣之外，也有其他領域的品牌強勢進軍冰淇淋市場，推出特殊口味，像是冬天網友最愛的「桂冠」，便將人氣的「花生湯圓」和「芝麻湯圓」等變成流心冰淇淋，讓民眾在夏天也彷彿能吃到爆漿的流餡湯圓，便有網友表示「將湯圓變成冰淇淋也太狂」。

而位居第二的「冰棒」則是因最近有許多聯名商品，因此在網路上掀起討論聲浪，不僅有知名網紅與全家聯名推出雪糕，也有著名的經典手搖飲品牌跨足冰品市場，與7-11聯手祭出新口味，將人氣的手搖飲變成冰棒，但也因採限量販售，所以常常會有網友在網路上請益能在哪個分店買到聯名冰品，讓撲空多次的民眾哭喊「買個冰棒怎麼這麼難」。

至於第三名的「剉冰」則因製作簡單，因此成為不少民眾居家防疫的DIY好選擇，且可以客製化的特性，讓民眾能依據個人的喜好添加想吃的配料，就有網友在討論區詢問大家「剉冰配料都會怎麼選」，引起一陣熱議。

巧克力」、「草莓」經典口味不敗 「榴槤」躋身排行榜前五

八大冰品口味網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
八大冰品口味網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

而面對琳瑯滿目的口味，還不知道該如何挑選嗎？觀察網路上大家對於「冰品」口味的相關討論，可以發現「巧克力」、「草莓」等歷久不衰的經典口味，依然深受網友的喜愛，尤其是「巧克力」更是受到民眾鍾愛，許多本身即是巧克力控的人，對於相關口味的冰品更是愛不釋手，就有民眾提到「巧克力才是正統的冰淇淋口味」，除了原始的巧克力外，「薄荷巧克力」、「瑞士巧克力」等也是民眾常提及的熱門口味。

「芒果」、「榴槤」、「鳳梨」等夏季盛產的水果，也是人氣的冰品口味，其中，雖然有滿多人害怕榴槤所散發出的味道，但因最近有許多冰品相繼推出「榴槤」口味，像是榴槤冰沙、榴槤冰淇淋等，因而在網路上掀起一波討論熱度，滿滿的榴槤果肉和濃郁的榴槤味，讓喜愛吃榴槤的網友直呼「口中滿滿的榴槤味實在太過癮」，更有民眾表示「雖然不敢吃榴槤，但還是想挑戰看看」。

防疫在家若不知道該如何消磨時間，不妨在家動手製作冰品，不僅降溫降暑氣，還能為防疫生活增添樂趣，更能凝聚家人感情，享受與家人的團聚時光，共同創造美好的回憶！

觀看原文→ https://bit.ly/3r9HeZr

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

冰品 巧克力 冰淇淋

延伸閱讀

雲朵蓬鬆口感＋夢幻極餡！善菓屋「濃醬吐司組」7種口味Nutella、福源花生醬必吃

澎湖花生酥雪糕「第2支10元」！百年歐洲冰品也登場

馬辣「買火鍋送2支哈根達斯雪糕」499！加碼「36杯迷你杯＋4人套餐」免2千

OUTLET價！日曜天地攜莫凡彼 推冰品5折出清

相關新聞

炎夏酷暑難耐？趕緊來一碗透心涼的冰品吧！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「冰品」話題的網路聲量表現，帶您了解熱門夏季的冰品，以及人氣的冰品口味有哪些。

楊丞琳霸氣喊「可愛只是我的萬分之一」 奪Seiko LUKIA系列女表代言人

繼中國市場邀請了歐陽娜娜、日本市場找來「神之胸」封號女星池田依来沙取代綾瀨遙，成為新任Seiko LUKIA系列女表代言...

台中搶微解封商機！飯店出招打疫苗、辦公有優惠

中央宣布三級警戒延長到7月26日，餐飲業7月13日起「微解封」。台中公園智選假日飯店今天說，隨著本土疫情逐漸趨緩，以及新...

急轉彎！饗賓餐旅旗下7品牌「暫停內用」了

昨日指揮中心才宣布「微解封」，今天各縣市政府首長陸續發布「暫停內用」新指令，饗賓餐旅旗下7個品牌、46家店，從昨日歡喜接...

蝦皮購物推理膚寶水、VICHY、CeraVe適樂膚超級品牌日

瞄準居家保養需求，蝦皮購物宣布即日起至7月11日聯手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚等三大品牌推出「超級新品...

微解封 飯店Buffet再等等！這4大餐廳「暫緩開放」

昨日宣布「微解封」，不少餐廳電話已接到手軟，但星級飯店三大Buffet餐廳則選擇「暫緩開放」，包括晶華酒店的栢麗廳、君悅酒店的凱菲屋、台北喜來登的十二廚，以及台北國泰萬怡MJ Kitchen。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。