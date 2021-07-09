炎夏酷暑難耐？趕緊來一碗透心涼的冰品吧！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「冰品」話題的網路聲量表現，帶您了解熱門夏季的冰品，以及人氣的冰品口味有哪些。

炎炎夏日來臨，持續炎熱的高溫實在讓人很難受，除了吹冷氣解熱、買手搖飲解渴之外，要是能再來一枝消暑的冰品就太幸福了，近期許多超商也與網紅、知名餐廳等合作推出聯名冰品，吸引大眾目光，讓民眾吃冰的選擇越來越多樣。

消暑就是要吃冰 「冰淇淋」奪話題聲量之冠

六大夏日冰品網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

在各式各樣的冰品種類中，「冰淇淋」以破十萬則的網路聲量，大勝其餘冰品選手，勇奪話題討論度第一，除了經典的冰淇淋品牌紛紛祭出優惠活動，一解民眾的暑氣之外，也有其他領域的品牌強勢進軍冰淇淋市場，推出特殊口味，像是冬天網友最愛的「桂冠」，便將人氣的「花生湯圓」和「芝麻湯圓」等變成流心冰淇淋，讓民眾在夏天也彷彿能吃到爆漿的流餡湯圓，便有網友表示「將湯圓變成冰淇淋也太狂」。

而位居第二的「冰棒」則是因最近有許多聯名商品，因此在網路上掀起討論聲浪，不僅有知名網紅與全家聯名推出雪糕，也有著名的經典手搖飲品牌跨足冰品市場，與7-11聯手祭出新口味，將人氣的手搖飲變成冰棒，但也因採限量販售，所以常常會有網友在網路上請益能在哪個分店買到聯名冰品，讓撲空多次的民眾哭喊「買個冰棒怎麼這麼難」。

至於第三名的「剉冰」則因製作簡單，因此成為不少民眾居家防疫的DIY好選擇，且可以客製化的特性，讓民眾能依據個人的喜好添加想吃的配料，就有網友在討論區詢問大家「剉冰配料都會怎麼選」，引起一陣熱議。

八大冰品口味網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

而面對琳瑯滿目的口味，還不知道該如何挑選嗎？觀察網路上大家對於「冰品」口味的相關討論，可以發現「巧克力」、「草莓」等歷久不衰的經典口味，依然深受網友的喜愛，尤其是「巧克力」更是受到民眾鍾愛，許多本身即是巧克力控的人，對於相關口味的冰品更是愛不釋手，就有民眾提到「巧克力才是正統的冰淇淋口味」，除了原始的巧克力外，「薄荷巧克力」、「瑞士巧克力」等也是民眾常提及的熱門口味。

「芒果」、「榴槤」、「鳳梨」等夏季盛產的水果，也是人氣的冰品口味，其中，雖然有滿多人害怕榴槤所散發出的味道，但因最近有許多冰品相繼推出「榴槤」口味，像是榴槤冰沙、榴槤冰淇淋等，因而在網路上掀起一波討論熱度，滿滿的榴槤果肉和濃郁的榴槤味，讓喜愛吃榴槤的網友直呼「口中滿滿的榴槤味實在太過癮」，更有民眾表示「雖然不敢吃榴槤，但還是想挑戰看看」。

防疫在家若不知道該如何消磨時間，不妨在家動手製作冰品，不僅降溫降暑氣，還能為防疫生活增添樂趣，更能凝聚家人感情，享受與家人的團聚時光，共同創造美好的回憶！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》