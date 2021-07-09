全知全能的神聖宇宙 Boucheron Holographique高級珠寶

困頓的時代，每一個個體都在追逐昇華。而珠寶之所以恆常受到人們追逐，正因光線穿透寶石後映射的光暈啟迪了智識，並讓心靈在無形中躍升。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列，透過航太等級的真空加熱鍍層「全息」工藝，帶來如夢似幻的狂喜愉悅。

Boucheron創意總監Claire Choisne受冰島藝術家Olafur Eliasson與墨西哥建築師Luis Barragan對光影、色彩的啟發，前者擅長使用光線折射，在大型場域中創造出獨一無二的沉浸式體驗；後者則擅長以光線與色彩巧妙貫穿室內外，帶有鮮明的建築與流動意味。

所謂的「全息」技術是在真空狀態下，透過高溫將氧化的貴金屬包含銀、鈦金屬蒸發、附著於水晶和陶瓷表面，也由於分子分佈的不同，所以將有難以預料、無法定義的不同成色。Claire Choisne並表示，在創作中她交出了「決定權」，因為她無法決定珠寶最後的成色，一如她難以抉擇該如何表現、詮釋光的顏色，所以找到這個技術，也由於珠寶最終呈現的顏色是自由的，連帶呼應了光線與意志的自由本質。

合計9個主題25件作品中，Opalescence主題的鬥魚胸針項鍊最為繁複，其魚鰭採用鏤空琺瑯工藝（plique-à-jour）打造，鬥魚本身流動的意念，加上蛋白石的遊彩現象，鼓吹了光線與色彩不受拘束的自由本質，項鍊中心的蛋白石產自衣索比亞重達71.69克拉，可作為胸針或在耳畔，工序長達1,600小時，也是全系列最長工時的一款。

Ondes主題的白金項鍊則同時運用蛋白石與鑽石，形體、光芒和諧交「織」的寶石，一度讓人聯想到美麗深邃的「土星環」，壯闊而內韻星際之美；Illusion主題的三枚白金蛋白石戒指，遠用三顆澳洲與衣索比亞的碩大蛋白石最重可達50.95克拉，並透過戒指側邊的藍寶石、祖母綠、沙弗萊石、碧璽等寶石鑲嵌，宛如交響樂的「和弦」編制，以色彩「回應」了蛋白石的遊彩現象。

Prisme主題則由水晶和鑽石打造，系列中的戒指和吊墜耳環並採用經典、但更為修長的梨形切割工藝，再於寶石緣側的微凹設計，以全息工藝賦予霓虹般的七彩光燦；壓軸之作當推以刀片型水晶打造的Holographique主題項鍊，從手鐲、戒指到項鍊，精密計算的刀片型水晶相互映襯、折射，打造出無限的多重平行宇宙，任光線與心靈穿梭其中，如夢似幻。