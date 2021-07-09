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售完為止！噶瑪蘭調酒新品烏龍蘇打 7-ELEVEN限定開賣
茶香酒韻一次滿足！金車噶瑪蘭調酒新品「噶瑪蘭烏龍蘇打調酒（KAVALAN Gin Soda Oolong Tea）」，7月10日起於7-ELEVEN限定開賣，酒精濃度3%，建議售價45元，限量供應，售完為止。
金車噶瑪蘭調酒於2020年以多次榮獲世界冠軍的噶瑪蘭酒液為基酒，推出兩款罐裝調酒——威士忌蘇打調酒（Highball）、琴通寧調酒（Gin & Tonic），低酒精的清爽風味獲得各界好評。此次推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」，採用噶瑪蘭琴酒為基底，嚴選南投烏龍茶葉，融合東方飲茶元素與西式調酒手法，帶出輕式焙茶調的調酒風味，隨時可以享受噶瑪蘭專屬特調的茶香酒韻。
「噶瑪蘭烏龍蘇打調酒」嚴選南投烏龍茶葉，輕焙手法釋放優雅茶香，融入噶瑪蘭琴酒的多層次水果與草本調性，風味濃郁卻又清新順口；包裝大面積保留鋁罐原色，傳達產品、風味的經典與純粹，葉面圖案的橘帶黃漸層，象徵原葉萃取而出的上品茶液，明亮透澈；酒精濃度3%的微醺，讓喝調酒成為今夏的舒心享受。
金車噶瑪蘭調酒承襲金車集團對品質的堅持，厚實的釀酒底蘊成為最有力的根基，以雪山純淨水源釀造的噶瑪蘭威士忌與噶瑪蘭琴酒作為基酒，搭配不同風味元素、結合在地特色，不斷推陳出新，讓消費者能隨時隨地、輕鬆享受高品質調酒。
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