戰貓款口罩這裡買！萊爾富App下訂用行動感謝友邦心意

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
感謝友邦國家捐助台灣疫苗，萊爾富推出超商獨家上好生醫的3款醫療防護口罩，包括戰貓款、台日款、立陶宛款熱烈上市。圖／萊爾富提供
感謝友邦國家捐助台灣疫苗，萊爾富推出超商獨家上好生醫的3款醫療防護口罩，包括戰貓款、台日款、立陶宛款熱烈上市。圖／萊爾富提供

為感謝日本、美國、立陶宛於本土疫情爆發後相繼捐贈疫苗給台灣，不管是官方還是民間，都透過不同的方式各自展現了友好心意。

萊爾富自即日起於全台門市與門市LINE群組推出超商獨家6款立陶宛巧克力預購活動，包含露特草莓綜合巧克力、露特櫻桃巧克力、露特燈籠果巧克力、露特玫瑰巧克力、露特經典85%黑巧克力、露特開心果黑巧克力，每款全台各限量200包，即日起透過萊爾富門市或門市LINE群組預購，出示預購條碼即享LINE群組好友優惠價單件199元。另外，在Hi-Life VIP APP內的萊購物平台，也推出超商獨家的上好生醫3款醫療防護口罩，包含衛福部長記者會超強帶貨商品戰貓款、台日款與立陶宛款，單盒10入售價199元，首波限量各4,000盒，售完為止。

而全家便利商店則特別設計「感恩的心」醫療口罩，將日本、美國、立陶宛國旗變化為愛心模樣，並印上各國「謝謝」之意的語言字樣來表達感謝，不用開口，就可以表達最誠摯的謝意。於7月14日至7月31日凡購買全店指定商品單筆消費滿199元，即可加價1元換購感恩的心口罩乙個，限量15萬個，售完為止。另外，全家會員還可享支付優惠，自7月9日至7月11日憑My FamiPay於店鋪消費單筆支付滿200元贈50元回饋金，每會員回饋1次，總限量100,000組。

7月9日至7月11日憑My FamiPay於店鋪消費單筆支付滿200元贈50元回饋金。圖／全家便利商店提供
7月9日至7月11日憑My FamiPay於店鋪消費單筆支付滿200元贈50元回饋金。圖／全家便利商店提供
萊爾富超商獨家推出戰貓款盒裝10入上好成人醫療防護口罩。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家推出戰貓款盒裝10入上好成人醫療防護口罩。圖／萊爾富提供
感謝友邦國家捐助台灣疫苗，掀起一波用新台幣下架該國商品熱潮，萊爾富門市與LINE群組推出超商獨家立陶宛巧克力預購活動。圖／萊爾富提供
感謝友邦國家捐助台灣疫苗，掀起一波用新台幣下架該國商品熱潮，萊爾富門市與LINE群組推出超商獨家立陶宛巧克力預購活動。圖／萊爾富提供
於7月14日至7月31日凡購買全店指定商品單筆消費滿199元，即可加價1元換購感恩的心口罩乙個。圖／全家便利商店提供
於7月14日至7月31日凡購買全店指定商品單筆消費滿199元，即可加價1元換購感恩的心口罩乙個。圖／全家便利商店提供
全家7月14日起開賣感恩的心口罩。圖／全家便利商店提供
全家7月14日起開賣感恩的心口罩。圖／全家便利商店提供

巧克力 立陶宛 口罩

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