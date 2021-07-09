家樂福與北港朝天宮合作推普渡箱 做公益再抽純金媽祖

疫情三級警戒持續，對面即將到來的傳統重要節日「中元節」，家樂福也替民眾準備好了可以避免跨區移動、群聚的「代客普渡」服務，獨家與北港朝天宮合作，即日起推出聯名版「北港媽祖慈悲普渡箱」，以及方便民眾宮廟祭拜使用「中元普渡植福普渡箱」，民眾可透過全台家樂福量販店/超市/線上購物/JASONS Market Place購買999元普渡箱，內含18款滿足祭拜習俗的實用商品，並提供普旗與祭拜疏文，豐盛齊全的內容讓準備讓祭拜有誠意更多了便利性。

若為了防疫不出門，還可直接透過線上購物預購「代客普渡」服務，售價1,500元，包含「北港媽祖慈悲普渡箱」並代客捐贈200元香油錢、代客填具祭祀文疏、準備金銀紙料焚化。顧客所訂購普渡箱預定將在農曆7月13日至7月15日送達北港朝天宮中元普渡植福法會；顧客可以選擇於國曆8月22日中元普渡儀式完成後後宅配寄回普渡箱商品、香油錢收據，或也可以選擇直接由朝天宮代為捐贈給弱勢團體，同樣會收到可報稅香油錢收據以及祈福的2021辛丑年福袋，內提供祈福10元硬幣與抽獎序號，有機會抽中價值88,000元的1兩重純金媽祖乙尊。

另外，家樂福也早從6月初即推出「中元普渡商品套組」，共有388～1,000元（內含13～25種商品）共5款供消費者選購，滿足疫情期間重點快速買的需求，顧客也可提前電話聯繫分店預留普渡商品套組，到店就可購買取貨。企業中元祭拜需較大量購買，也可於家樂福官網或者分店索取預購單，達單筆指定金額就可獲得送貨到府服務，讓公司行號中元採買更加便捷。家樂福線上購物即日起也為顧客推出「中元祈福箱」，每箱售價989元（免運費），提供20種包含飲料、零食餅乾、油、鹽、米、罐頭等常溫商品。