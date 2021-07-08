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「粉」浪漫！寶格麗七夕粉色夢幻包 裡面藏了滿滿愛心
今年8月14日是七夕情人節，不論是否已經成為眷屬，都是最適合在這個時間點透過禮物表達珍重與愛意。來自義大利的寶格麗（BVLGARI），擅長以絢麗寶石的繽紛色彩表達熱情，於七夕特別推薦粉色調的珠寶與時尚配件，表達甜蜜熱烈的愛情。
如裙襬既撫媚又活潑的扇形圖騰，是Divas' Dream系列最具辨識度的設計元素，靈感來自羅馬卡拉卡拉大浴場的馬賽克圖騰。七夕情人節特別推薦以粉紅剛玉與鑽石層層漸變鑲嵌的項鍊，細膩的色澤變化展現寶格麗深厚的珠寶工藝，也透露無比浪漫的熱戀氣息。
而每季都會以寶石色彩演繹配件的寶格麗，七夕也推出特別款套裝的Serpenti Forever包，經典的Maxi Chain蛇頭包款與零錢包的貼心組合搭配紅鶴粉色印花斜紋真絲雪莉巾，紅鶴粉與象牙蛋白石白色包款由輕盈細緻的小羊皮打造，搭配點綴紅色琺瑯眼睛的鍍金黃銅Serpenti蛇首扣環，將甜蜜送到心坎裡。
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