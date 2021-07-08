「粉」浪漫！寶格麗七夕粉色夢幻包 裡面藏了滿滿愛心

今年8月14日是七夕情人節，不論是否已經成為眷屬，都是最適合在這個時間點透過禮物表達珍重與愛意。來自義大利的寶格麗（BVLGARI），擅長以絢麗寶石的繽紛色彩表達熱情，於七夕特別推薦粉色調的珠寶與時尚配件，表達甜蜜熱烈的愛情。

如裙襬既撫媚又活潑的扇形圖騰，是Divas' Dream系列最具辨識度的設計元素，靈感來自羅馬卡拉卡拉大浴場的馬賽克圖騰。七夕情人節特別推薦以粉紅剛玉與鑽石層層漸變鑲嵌的項鍊，細膩的色澤變化展現寶格麗深厚的珠寶工藝，也透露無比浪漫的熱戀氣息。