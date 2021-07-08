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「粉」浪漫！寶格麗七夕粉色夢幻包 裡面藏了滿滿愛心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗以浪漫粉色迎接即將到了的七夕情人節。圖／寶格麗提供
寶格麗以浪漫粉色迎接即將到了的七夕情人節。圖／寶格麗提供

今年8月14日是七夕情人節，不論是否已經成為眷屬，都是最適合在這個時間點透過禮物表達珍重與愛意。來自義大利的寶格麗（BVLGARI），擅長以絢麗寶石的繽紛色彩表達熱情，於七夕特別推薦粉色調的珠寶與時尚配件，表達甜蜜熱烈的愛情。

如裙襬既撫媚又活潑的扇形圖騰，是Divas' Dream系列最具辨識度的設計元素，靈感來自羅馬卡拉卡拉大浴場的馬賽克圖騰。七夕情人節特別推薦以粉紅剛玉與鑽石層層漸變鑲嵌的項鍊，細膩的色澤變化展現寶格麗深厚的珠寶工藝，也透露無比浪漫的熱戀氣息。

而每季都會以寶石色彩演繹配件的寶格麗，七夕也推出特別款套裝的Serpenti Forever包，經典的Maxi Chain蛇頭包款與零錢包的貼心組合搭配紅鶴粉色印花斜紋真絲雪莉巾，紅鶴粉與象牙蛋白石白色包款由輕盈細緻的小羊皮打造，搭配點綴紅色琺瑯眼睛的鍍金黃銅Serpenti蛇首扣環，將甜蜜送到心坎裡。

BVLGARI雙色心型零錢包吊飾，內層也是粉紅色。圖／寶格麗提供
BVLGARI雙色心型零錢包吊飾，內層也是粉紅色。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包內裡印有粉紅色愛心圖案。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包內裡印有粉紅色愛心圖案。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊，約14萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包套組，內含紅鶴粉色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，12萬4,000元 (不拆售)。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包套組，內含紅鶴粉色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，12萬4,000元 (不拆售)。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包內裡印有粉紅色愛心圖案。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包內裡印有粉紅色愛心圖案。圖／寶格麗提供

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