蘇菲瑪索也愛「戴」！不敗經典 圈圈耳環攻佔坎城紅毯

第74屆法國坎城影展於當地時間7月6日開幕以來，每天都有重量級導演新作首映。首日有30年前一手捧紅茱麗葉畢諾許的鬼才導演卡霍（Leos Carax）新作「Annette」首映開幕，第二天則迎來「新新浪潮」代表導演歐容（François Ozon）新作「Tout s'est bien passé」（一切安然度過）電影首映會。而出席紅毯的女星，從年僅25歲的比利時小天后安琪兒（Angèle）到75歲的奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）這兩天陸續都配戴了圈圈（Hoop）造型耳環，可以說是最成功的珠寶單品。

比利時小天后安琪兒唱作俱佳，而充滿靈氣的長相，也被卡霍相中，與奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞一起在新片「Annette」演出。安琪兒以黃金鑲鑽的香奈兒高級珠寶耳環搭配金色珠飾刺繡黑色長洋裝，配上厚厚的瀏海，猶如金髮洋娃娃，圈圈造型耳環融入香奈兒獅子圖騰和鏤空的線條，變化出輕盈的視覺效果。

歐容「Tout s'est bien passé」的女主角蘇菲瑪索（Sophie Marceau）在紅毯上以一對鑲有 17.09 克拉鑽石的蕭邦（Chopard）鉑金環形耳環，搭配大波浪長髮和Valentino斜肩白色禮服，貴氣、宜人且自在。而出席同一個紅毯的影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）配戴的也是來自蕭邦的圈圈型耳環，不過款式略不同，共鑲嵌30.21克拉的鑽石，配她全黑墨鏡和黑色高領長袖洋裝，氣場猶如駭客任務出巡。