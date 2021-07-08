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蘇菲瑪索也愛「戴」！不敗經典 圈圈耳環攻佔坎城紅毯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
坎城紅毯上包括蘇菲瑪索在內女星紛紛配戴圈圈耳環。圖／蕭邦、香奈兒提供
坎城紅毯上包括蘇菲瑪索在內女星紛紛配戴圈圈耳環。圖／蕭邦、香奈兒提供

第74屆法國坎城影展於當地時間7月6日開幕以來，每天都有重量級導演新作首映。首日有30年前一手捧紅茱麗葉畢諾許的鬼才導演卡霍（Leos Carax）新作「Annette」首映開幕，第二天則迎來「新新浪潮」代表導演歐容（François Ozon）新作「Tout s'est bien passé」（一切安然度過）電影首映會。而出席紅毯的女星，從年僅25歲的比利時小天后安琪兒（Angèle）到75歲的奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）這兩天陸續都配戴了圈圈（Hoop）造型耳環，可以說是最成功的珠寶單品。

比利時小天后安琪兒唱作俱佳，而充滿靈氣的長相，也被卡霍相中，與奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞一起在新片「Annette」演出。安琪兒以黃金鑲鑽的香奈兒高級珠寶耳環搭配金色珠飾刺繡黑色長洋裝，配上厚厚的瀏海，猶如金髮洋娃娃，圈圈造型耳環融入香奈兒獅子圖騰和鏤空的線條，變化出輕盈的視覺效果。

歐容「Tout s'est bien passé」的女主角蘇菲瑪索（Sophie Marceau）在紅毯上以一對鑲有 17.09 克拉鑽石的蕭邦（Chopard）鉑金環形耳環，搭配大波浪長髮和Valentino斜肩白色禮服，貴氣、宜人且自在。而出席同一個紅毯的影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）配戴的也是來自蕭邦的圈圈型耳環，不過款式略不同，共鑲嵌30.21克拉的鑽石，配她全黑墨鏡和黑色高領長袖洋裝，氣場猶如駭客任務出巡。

今年擔任坎城電影節評審團成員的美國知名女演員瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）出席開幕式時，也配戴了圓圈形的耳環，不過是來自蕭邦經典的Precious Lace系列，鑽石圈以金屬勾勒整圈蕾絲花邊，優雅而有女人味。昨日以一身鮮黃震攝全場的海倫米蘭，今日換上輕便的Carolina Herrera襯衫式洋裝，用髮帶包起頭髮，配上金色的圈圈耳環，就是資深女星最美的夏季淡妝造型了。

香奈兒品牌大使安琪兒配戴的香奈兒高級珠寶Intuitive耳環，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安琪兒配戴的香奈兒高級珠寶Intuitive耳環，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
美國知名女演員海倫米蘭也配戴環型耳環出席坎城影展。圖／取自IG @cannesfes
美國知名女演員海倫米蘭也配戴環型耳環出席坎城影展。圖／取自IG @cannesfes
美國知名女演員及第74屆坎城電影節評審團成員瑪姬葛倫霍配戴蕭邦Precious Lace系列符合倫理道德標準的18K白金和鈦金屬耳環，鑲嵌11.32克拉鑽石。圖／蕭邦提供
美國知名女演員及第74屆坎城電影節評審團成員瑪姬葛倫霍配戴蕭邦Precious Lace系列符合倫理道德標準的18K白金和鈦金屬耳環，鑲嵌11.32克拉鑽石。圖／蕭邦提供
香奈兒品牌大使安琪兒演出「Annette」，配戴香奈兒珠寶出席電影首映紅毯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安琪兒演出「Annette」，配戴香奈兒珠寶出席電影首映紅毯。圖／香奈兒提供
法國女演員蘇菲瑪索出席自己主演的電影「Tout s'est bien passé」首映紅毯，配戴蕭邦高級珠寶。圖／蕭邦提供
法國女演員蘇菲瑪索出席自己主演的電影「Tout s'est bien passé」首映紅毯，配戴蕭邦高級珠寶。圖／蕭邦提供
法國女演員蘇菲瑪索出席自己主演的電影「Tout s'est bien passé」首映紅毯，配戴蕭邦高級珠寶。圖／蕭邦提供
法國女演員蘇菲瑪索出席自己主演的電影「Tout s'est bien passé」首映紅毯，配戴蕭邦高級珠寶。圖／蕭邦提供
香奈兒品牌大使安琪兒演出「Annette」，配戴香奈兒珠寶出席電影首映紅毯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安琪兒演出「Annette」，配戴香奈兒珠寶出席電影首映紅毯。圖／香奈兒提供
伊莎貝雨蓓配戴的蕭邦Red Carpet系列高級珠寶鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
伊莎貝雨蓓配戴的蕭邦Red Carpet系列高級珠寶鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
伊莎貝雨蓓配戴蕭邦Red Carpet系列高級珠寶出席坎城紅毯。圖／蕭邦提供
伊莎貝雨蓓配戴蕭邦Red Carpet系列高級珠寶出席坎城紅毯。圖／蕭邦提供
香奈兒品牌大使安琪兒配戴的香奈兒高級珠寶Blé Maria戒指，18K黃金及白金鑲嵌黃色藍寶石、粉紅色尖晶石、錳鋁榴石、碧璽及鑽石。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安琪兒配戴的香奈兒高級珠寶Blé Maria戒指，18K黃金及白金鑲嵌黃色藍寶石、粉紅色尖晶石、錳鋁榴石、碧璽及鑽石。圖／香奈兒提供

鑽石 珠寶 香奈兒

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