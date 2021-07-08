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搶訂位！饗饗、旭集「電話被打爆」 餐飲業績估漲5成

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
隨著餐飲微解封，以提供日本料理吃到飽的「旭集」，訂位電話已被打爆。圖／饗賓餐旅提供
隨著餐飲微解封，以提供日本料理吃到飽的「旭集」，訂位電話已被打爆。圖／饗賓餐旅提供

全國三級警戒雖然延長至7月26日，但是也針對餐飲業適度鬆綁，開放有條件內用，乃是餐飲業者的一場及時雨。「饗賓餐旅」即透露，旗下的饗饗、旭集等餐廳，訂位電話已經被打爆，多間餐飲業者也初估計內用將會提昇3～5成的業績。不過包括麥當勞、頂呱呱等速食業者則宣告，將會持續暫停內用至7月26日。

針對政府鬆綁餐飲內用，業者均表示會全力配合防疫政策，力行梅花座、實名制、酒精消毒、隔板等作法。「乾杯集團」表示，已全面備妥口罩、面罩、隔板等防疫相關措施，並會依照訂定的供餐方式進行調整。「瓦城」則表示，會因應管理規範，提供個人套餐或分菜上桌的用餐型態。「馬辣集團」指出，新增桌邊手機點餐服務，藉此減少人群接觸。饗賓則會限制旗下自助餐廳的內用人數在100人以下、單點店在40人以下，並且不開放客人自取食材，一律由服務人員協助取餐。

業者普遍認為，民眾在長達近2個月的時間無法出門用餐，隨著微解封上路，勢必會刺激內用需求。儘管許多餐飲業者仍在進行內部調整、尚未完全對外開放訂位，但是已有多間餐廳接獲粉絲團私訊、電話訂位的需求。饗賓餐旅即透漏，政策公佈之後，饗饗、旭集等旗下餐廳，電話即全面滿線，饗食天堂亦有大量洽詢電話。綜合乾杯、王品、馬辣等業者的看法，估計微解封後會提昇3～5成的業績，但也有業者認為，外帶多有優惠方案，加上內用有人數、桌距等限制，加上部份民眾仍不願出門，因此評估對營業的助益有限。「肉多多」即表示，估計微解封初期，仍會有8成營收來自於外帶市場。

暫停內用時期，餐飲業者紛紛將資源投入外帶外送市場，隨著內用市場有望恢復，業者表示人力、食材都可進行靈活調度，不會相互影響，會採同步進行。王品即表示，隨著外送外帶已經成為消費者的習慣模式，因此仍多會持續提供外帶餐點服務。業者們也指出，不論外帶或內用，均會依照各縣市政府的最新防疫政策，進行滾動式調整，確保防疫至上。

儘管許多餐飲業者為微解封做足準備，但是包括「麥當勞」、「頂呱呱」則宣佈，將會持續暫停街邊店的內用服務至7月26日，至於百貨店則依各賣場規定為主。至於「漢堡王」，「摩斯」均會開放內用服務，但摩斯不提供使用洗手間。

馬辣推出「桌邊手機點餐」，藉此降低人員接觸。圖／馬辣提供
馬辣推出「桌邊手機點餐」，藉此降低人員接觸。圖／馬辣提供
餐飲業將條件式鬆綁內用服務，各家業者也嚴陣以待。圖／馬辣提供
餐飲業將條件式鬆綁內用服務，各家業者也嚴陣以待。圖／馬辣提供
麥當勞將暫停內用服務、洗手間至7月26日。圖／報系資料照，記者季相儒攝
麥當勞將暫停內用服務、洗手間至7月26日。圖／報系資料照，記者季相儒攝

餐飲業 微解封

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