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瑟琪SEULGI推出新廣告 示範眼神超兇高冷時尚感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo宣布韓國女星瑟琪SEULGI成為品牌全球代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo宣布韓國女星瑟琪SEULGI成為品牌全球代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供

設計風格越來越年輕的義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo，近日隆重宣布韓國女星瑟琪SEULGI和大陸女演員林允加入品牌大家庭，擔任品牌全球代言人，隨之釋出的形象照也展現出濃濃的摩登未來感，令人感受到屬於新世代的個性風格。

瑟琪SEULGI是韓國人氣女團Red Velvet中的領唱和舞蹈擔當，更曾登上「世界最美百大臉孔」第23名，以獨特的單眼皮讓人留下深刻印象。她在2020年秋冬就開始與Salvatore Ferragamo展開合作，一路延續至今，在之前推出的Let's Dance膠囊鞋履系列的數位影像中也有演出。而另一位代言人林允，則是以周星馳電影《美人魚》闖出名號，在今年三月份就被Salvatore Ferragamo選為VIVA形象大使之一，早在2017年也曾受邀到米蘭時裝周觀賞品牌大秀。

在全新推出的形象照中，瑟琪SEULGI以黑白洋裝搭配銀色亮片穆勒鞋，鏡面鞋跟前衛有型，和洋裝的沉穩柔美碰撞出搶眼火花。林允則是拎著早秋系列的主打Trifolio單肩包，率性的腋下包外型勢必成為新一季的熱賣話題包款。

Salvatore Ferragamo宣布大陸女演員林允成為品牌全球代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo宣布大陸女演員林允成為品牌全球代言人。圖／Salvatore Ferragamo提供

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