瑟琪SEULGI推出新廣告 示範眼神超兇高冷時尚感

設計風格越來越年輕的義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo，近日隆重宣布韓國女星瑟琪SEULGI和大陸女演員林允加入品牌大家庭，擔任品牌全球代言人，隨之釋出的形象照也展現出濃濃的摩登未來感，令人感受到屬於新世代的個性風格。

瑟琪SEULGI是韓國人氣女團Red Velvet中的領唱和舞蹈擔當，更曾登上「世界最美百大臉孔」第23名，以獨特的單眼皮讓人留下深刻印象。她在2020年秋冬就開始與Salvatore Ferragamo展開合作，一路延續至今，在之前推出的Let's Dance膠囊鞋履系列的數位影像中也有演出。而另一位代言人林允，則是以周星馳電影《美人魚》闖出名號，在今年三月份就被Salvatore Ferragamo選為VIVA形象大使之一，早在2017年也曾受邀到米蘭時裝周觀賞品牌大秀。