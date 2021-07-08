林敬倫、曹佑寧化身粉絲挺中華奧運隊！笑稱運動造型「只要帥就先贏一半」

為了迎接即將到來的東京奧運，各運動品牌無不卯足準備，打造相關限定新品。ASICS還邀請實境秀節目「全明星運動會」中，表現最傑出林敬倫、曹佑寧來擔任中華代表隊的應援大使。從節目中一路比拚到場外的兩人，也自招除了勝負欲很強，對於私下運動造型的要球就是「帥就先贏一半」。

都是體育專科出身的林敬倫、曹佑寧，運動是生活中不可或缺的一部分，即使目前新冠疫情嚴峻，無法隨意外出，但仍會居家徒手做健身等練習。而受到ASICS邀請擔任中華奧會代表隊的應援大使，也特別提到一定會鎖定轉播，並透過自己社群影響力，讓國人支持代表台灣比賽的選手。而因應運動盛事，ASICS也推出了CELEBRATION OF SPORT系列，每一款商品都以明亮的白、灰、橘色為主色，加上歡慶運動勝利的五彩紙片點綴，象徵運動的多元性和融合性，呈現夏日派對氛圍。

林敬倫受ASICS邀請擔任奧運應援大使。圖／ASICS提供

而打造中華隊隊服的台灣品牌Victor也替不能到場加油的消費者，提供了應援小物，包含服飾、帽子、帆布袋、運動鞋等。品牌打造具濃濃台灣味的中華隊玻璃對杯，讓粉絲能一邊欣賞賽事，一邊乾杯。專業運動品牌UNDER ARMOUR雖沒有特別推出奧運相關產品，不過還是為了品牌所支持的選手郭婞淳、陳念琴和楊勇緯，準備了應援行李裝備。裡面包括了招牌的UA RUSH科技訓練服飾、UA HOVR Family科技跑鞋讓頂尖選手們無後顧之憂，全力備戰！

曹佑寧受ASICS邀請擔任奧運應援大使。圖／ASICS提供

Nike則推出Rawdacious系列鞋款，以白色為主色調，融合強烈的粉紅色調與動感的橙紅色調為特色。包括了備受矚目的Nike Air Zoom Alphafly NEXT%，該鞋包含了FlyKnit搭配AtomKnit組成的鞋面，以及由Nike ZoomX泡綿製成的中底，全掌碳纖維搭載了兩個 Zoom Air 氣墊，實現最大化的能量回彈。

Nike Rawdacious系列Air Zoom Alphafly NEXT%跑鞋。圖／Nike提供

台灣品牌Victor也替不能到場加油的消費者，提供了應援小物，包含服飾、帽子、帆布袋、運動鞋等。圖／Victor提供

UNDER ARMOUR幫舉重女神郭婞淳準備的專屬應援行李裝備。圖／UNDER ARMOUR提供