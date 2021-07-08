白色瓶蓋配橘色絲帶 愛馬仕絲意香水又有新成員誕生

喜歡精品香水的人應該都對愛馬仕（Hermès）絲意香水不陌生，此系列因為甜蜜的香氣和可愛優雅的瓶身，一直是許多人送禮、自用的首選代表。最近絲意香水系列又有新成員加入，推出了第3款香氛—Twilly Eau Ginger淡香精，同樣遵循此系列香水聚焦族群概念、大膽無畏、強調精神與態度的3大重點理念，傳遞出堅定歡欣的樂觀態度。

香水創作總監Christine Nagel選用三種原料調製出新的Twilly Eau Ginger淡香精，分別是濃郁大方的牡丹、明亮甜辣的糖漬薑、溫柔活潑的雪松。這樣的香調組合也象徵著昨日的調皮淘氣到後來的辛辣不羈，再演變為今日的歡愉、明亮、光彩煥發，展現療癒人心的幸福感。