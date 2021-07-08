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咖啡杯、胡蘿蔔造型包 BTS小可愛們霸氣主演首爾LV秀

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨天發表了與品牌大使BTS合作拍攝的2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。7位團員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kookt每個人分別示範了兩套不同風格的穿搭，展現超強時尚氣場。

LV秋冬系列中可以看到很多旅行、城市元素，整體剪裁帶著建築風格的銳利感，摩登前衛。在最新曝光的時裝秀影片中，JIN穿上紅色Tartan格紋Extra Large大衣配Oversized條紋襯衫，以帶點復古運動風的綠色Litter手袋打造撞色趣味，非常俏皮。J Hope以LV Wax西裝搭同系列短袖襯衫，繁複圖騰顯得優雅貴氣。Jimin展示的銀色Monogram Mirror Sac Plat包款，充滿濃濃未來科幻感，容量大又有型。SUGA、RM、Jung Kookt則是都穿上有著可愛飛機造型扣的深色大衣或西裝外套，從細節到整體都迷人，而V手上的咖啡杯包包，絕對會是派對中最搶眼的主角。

另一組壓軸謝幕造型，BTS更是展現時髦男孩的百變姿態，無論是飛機圖樣毛衣、校服風格外套，甚至是掛在包包上的紅蘿菠造型小包，整體配色和風格都展現出帶點搞怪的年輕活力，由BTS詮釋起來也恰到好處，絲毫無違和感，不愧是在全球享有高人氣的超級男團！

在首爾拍攝的時裝秀影片場景。圖／路易威登提供
在首爾拍攝的時裝秀影片場景。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨天發表了與品牌大使BTS合作拍攝的2021秋冬男裝系列時裝秀影片。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨天發表了與品牌大使BTS合作拍攝的2021秋冬男裝系列時裝秀影片。圖／路易威登提供
咖啡杯包包，74,000元。圖／路易威登提供
咖啡杯包包，74,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
JIN穿上紅色Tartan格紋Extra Large大衣配Oversized條紋襯衫，以帶點復古運動風的綠色Litter手袋打造撞色趣味，非常俏皮。圖／路易威登提供
JIN穿上紅色Tartan格紋Extra Large大衣配Oversized條紋襯衫，以帶點復古運動風的綠色Litter手袋打造撞色趣味，非常俏皮。圖／路易威登提供
JUNG KOOK穿秋冬系列超長大衣31萬4,000元，Oversized條紋襯衫28,700元，LV橡皮擦項鍊28,100元，LV Seal Giant Steamer 托特包197,000元。圖／路易威登提供
JUNG KOOK穿秋冬系列超長大衣31萬4,000元，Oversized條紋襯衫28,700元，LV橡皮擦項鍊28,100元，LV Seal Giant Steamer 托特包197,000元。圖／路易威登提供
在首爾拍攝的時裝秀影片場景。圖／路易威登提供
在首爾拍攝的時裝秀影片場景。圖／路易威登提供
BTS在大秀影片的壓軸造型更顯活潑年輕。圖／路易威登提供
BTS在大秀影片的壓軸造型更顯活潑年輕。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
J Hope以LV Wax西裝搭同系列短袖襯衫，繁複圖騰顯得優雅貴氣。圖／路易威登提供
J Hope以LV Wax西裝搭同系列短袖襯衫，繁複圖騰顯得優雅貴氣。圖／路易威登提供
Litter手袋，88,500元。圖／路易威登提供
Litter手袋，88,500元。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨天發表了與品牌大使BTS合作拍攝的2021秋冬男裝系列時裝秀影片。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨天發表了與品牌大使BTS合作拍攝的2021秋冬男裝系列時裝秀影片。圖／路易威登提供
在首爾拍攝的時裝秀影片場景。圖／路易威登提供
在首爾拍攝的時裝秀影片場景。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
V穿秋冬系列剪裁細節大衣，長方格長褲50,000元，咖啡杯包包74,000元，LV Seal Giant Ambassadeur 10萬5,000元。圖／路易威登提供
V穿秋冬系列剪裁細節大衣，長方格長褲50,000元，咖啡杯包包74,000元，LV Seal Giant Ambassadeur 10萬5,000元。圖／路易威登提供
RM穿秋冬系列超長大衣22萬3,000元，COTTEVILLE Monogram Mirror硬箱44萬6,000元。圖／路易威登提供
RM穿秋冬系列超長大衣22萬3,000元，COTTEVILLE Monogram Mirror硬箱44萬6,000元。圖／路易威登提供
Jimin展示的銀色Monogram Mirror Sac Plat包款，充滿濃濃未來科幻感。Monogram Mirror Sac Plat，12萬5,000元。圖／路易威登提供
Jimin展示的銀色Monogram Mirror Sac Plat包款，充滿濃濃未來科幻感。Monogram Mirror Sac Plat，12萬5,000元。圖／路易威登提供
LV TRAINER SNEAKER，43,000元。圖／路易威登提供
LV TRAINER SNEAKER，43,000元。圖／路易威登提供
紅蘿蔔小包，44,600元。圖／路易威登提供
紅蘿蔔小包，44,600元。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
路易威登推出2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。圖／路易威登提供
SUGA穿Extra Large西裝外套13萬2,000元，EQUIPE LV POLO上衣26,900元，Mini Soft Trunk 11萬1,000元，LV Marble Earrings 16,700元。圖／路易威登提供
SUGA穿Extra Large西裝外套13萬2,000元，EQUIPE LV POLO上衣26,900元，Mini Soft Trunk 11萬1,000元，LV Marble Earrings 16,700元。圖／路易威登提供

BTS LV 西裝

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