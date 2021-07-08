咖啡杯、胡蘿蔔造型包 BTS小可愛們霸氣主演首爾LV秀

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）昨天發表了與品牌大使BTS合作拍攝的2021秋冬男裝系列時裝秀影片，這次場景轉移到首爾，由BTS團員們和男模一起入鏡，展演秋冬系列的男裝新品。7位團員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kookt每個人分別示範了兩套不同風格的穿搭，展現超強時尚氣場。

LV秋冬系列中可以看到很多旅行、城市元素，整體剪裁帶著建築風格的銳利感，摩登前衛。在最新曝光的時裝秀影片中，JIN穿上紅色Tartan格紋Extra Large大衣配Oversized條紋襯衫，以帶點復古運動風的綠色Litter手袋打造撞色趣味，非常俏皮。J Hope以LV Wax西裝搭同系列短袖襯衫，繁複圖騰顯得優雅貴氣。Jimin展示的銀色Monogram Mirror Sac Plat包款，充滿濃濃未來科幻感，容量大又有型。SUGA、RM、Jung Kookt則是都穿上有著可愛飛機造型扣的深色大衣或西裝外套，從細節到整體都迷人，而V手上的咖啡杯包包，絕對會是派對中最搶眼的主角。