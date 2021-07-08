重創與重生 藝文表演數位化LINE TV起步

故事工廠已有13部作品在數位劇場上架，歡迎前往訂閱觀看。圖／故事工廠提供

近兩年藝文界面臨前所未有的衝擊，表演的自由就像是「被沒收」一樣突然暫停，令大家感到錯愕，而環境驟變促使「線上觀劇」成趨勢，因此聯合數位文創與LINE TV於去年正式成立「藝文表演館-udn數位劇場」，匯集多組劇團作品，盼在能非常時期與藝文團體共同努力，開發更多可能。

udn數位劇場自去年成立至今已與約20支劇團合作，上架近百部作品，歸納出9大類型演出，包含愛情元素、家庭親情、同性議題、特殊題材、歷史故事、兒童親子、現代舞集、古典樂、文化記實，且在推廣方面不遺餘力，持續經營社群並舉辦徵招說明會，展現藝文數位化的企圖心。

首支合作的「故事工廠」是台灣具指標性的舞台劇團，已有13部作品在數位劇場播出，創辦人暨執行長林佳鋒表示，目前藝文工作者只能先調整步伐，將創新作品檔期延後，下半年主力放在回味經典，將衝擊降到最低，同時也說：「數位劇場是一個專屬表演藝術界的頻道，有非常多劇團作品播映，推薦各位線上觀看。」；作品富有現代都會感而受到廣大迴響的「C MUSICAL」，藝術總監張芯慈則表示，原訂以定目劇形式在台北南村劇場推出影集式音樂劇《不讀書俱樂部》，因疫情爆發共計35場演出全數取消。但團隊並未放棄，目前也推出了 募資計畫 ，正在著手將新作品影像化，讓觀眾可以線上觀賞。「改變」對於藝術來說需要慢慢培養，這次的衝擊對許多藝文團體而言可謂是一個轉變的契機，讓藝文擺脫現實環境限制，正式走向數位。

舞台劇團C_MUSICAL近期也將作品轉移至數位觀看。圖／C_MUSICAL提供

主力推動「數位劇場」的聯合數位文創董事長李彥甫也曾受訪表示，戲劇本身已經存在，只要系統架構和商業模式做好，就能產生長尾效應，同時也透露全新的線上影集、劇場及線上募資等模式正在發展中，盼與劇場能共存共榮。